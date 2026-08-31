Marlon Colmenarez explota en contra de Wendy Guevara por sus recientes declaraciones

Wendy Guevara se posicionó en las tendencias, ya que creadora de contenido compartió algunas de las experiencias que vivió con Marlon Colmenarez. Sin embargo, las cosas no se quedaron así, pues el joven decidió revelar su versión de los hechos.

Después de la participación de la influencer en El Confesionario del concierto de Rosalía en el Palacio de los Deportes de la CDMX, Wendy Guevara afirmó que pagó fuertes cantidades de dinero, como el enganche de una casa, también compró una camioneta por alguien que no sentía lo mismo.

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“He puesto mi amor en personas equivocadas, he comprado una camioneta del año, pagado el enganche de una casa”

Aunque no mencionó nombres en el escenario, le pido a todos los asistentes "no hacer protagonista a nadie”, esta revelación de manera inmediata se viralizó en redes sociales, donde se especuló que se trata del influencer venezolano Marlon Colmenarez.

¿Cuál fue la reacción de Marlon Colmenarez?

Ante esta situación, fue el propio Marlon Colmenarez, quien arremetió en contra de la Wendy Guevara y confesó que él no le robó nada y que tanto la camioneta como el enganche de su casa, fueron decisiones de la influencer.

“No te la robé... Me la regalaste”

Además, negó tener un noviazgo con Wendy Guevara o haberla manipulado para obtener beneficios materiales, aseguró que su relación solo fue de amistad.

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“Yo nunca te dije que vamos a ser novios. Yo nunca, nunca tuvimos relaciones íntimas”

Y cuestionó el por qué Wendy Guevara decidió ventilar aspectos de su vida privada, pero si ella lo expone, él también comenzará a hacer eso.

“Porque si tú vas a empezar a confesar cosas importantes, pues no confiesas todas las cosas locas y malas que te la pasas haciendo”

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