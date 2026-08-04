Leagues Cup 2026: ¿Quién juega hoy 4 de agosto, horarios y dónde ver EN VIVO?

La Leagues Cup 2026 pone en marcha este martes 4 de agosto su fase de grupos con una intensa jornada de seis encuentros que enfrentarán a equipos de la Liga MX y la MLS. Los clubes buscarán comenzar con una victoria en un torneo que reúne exclusivamente a escuadras de ambas ligas.

Uno de los compromisos más atractivos será el de Atlas frente al Columbus Crew, un duelo en el que ambos intentarán dar un golpe de autoridad desde su debut. Además, Pachuca, Pumas, Juárez, Tigres y Atlante también iniciarán su participación en busca de sus primeros puntos.

El conjunto hidalguense abrirá la actividad al medirse con FC Cincinnati, mientras que Pumas visitará al Charlotte FC con la misión de arrancar con un resultado positivo. Más tarde, Juárez enfrentará al Minnesota United en otro de los cruces entre clubes mexicanos y estadounidenses.

La jornada continuará con el enfrentamiento entre Tigres y Real Salt Lake, un partido que reúne a dos equipos acostumbrados a competir por los primeros lugares en sus respectivas ligas. El cierre del día estará a cargo de Atlante, que buscará sorprender al Vancouver Whitecaps.

Partidos de hoy 4 de agosto de la Leagues Cup 2026

(Horarios del centro de México)

FC Cincinnati vs Pachuca – 17:30 horas – Apple TV

– 17:30 horas – Apple TV Columbus Crew vs Atlas – 17:45 horas – Apple TV

– 17:45 horas – Apple TV Charlotte FC vs Pumas – 18:00 horas – Apple TV

– 18:00 horas – Apple TV Minnesota United vs Juárez – 18:30 horas – Apple TV

– 18:30 horas – Apple TV Tigres vs Real Salt Lake – 20:00 horas – Apple TV

– 20:00 horas – Apple TV Vancouver Whitecaps vs Atlante – 20:30 horas – Apple TV

Horarios en la Península

FC Cincinnati vs Pachuca CDMX: 17:30 horas Campeche: 18:30 horas Mérida: 18:30 horas Quintana Roo: 19:30 horas

CDMX: 17:30 horas Campeche: 18:30 horas Mérida: 18:30 horas Quintana Roo: 19:30 horas Columbus Crew vs Atlas CDMX: 17:45 horas Campeche: 18:45 horas Mérida: 18:45 horas Quintana Roo: 19:45 horas

CDMX: 17:45 horas Campeche: 18:45 horas Mérida: 18:45 horas Quintana Roo: 19:45 horas Charlotte FC vs Pumas CDMX: 18:00 horas Campeche: 19:00 horas Mérida: 19:00 horas Quintana Roo: 20:00 horas

CDMX: 18:00 horas Campeche: 19:00 horas Mérida: 19:00 horas Quintana Roo: 20:00 horas Minnesota United vs Juárez CDMX: 18:30 horas Campeche: 19:30 horas Mérida: 19:30 horas Quintana Roo: 20:30 horas

CDMX: 18:30 horas Campeche: 19:30 horas Mérida: 19:30 horas Quintana Roo: 20:30 horas Tigres vs Real Salt Lake CDMX: 20:00 horas Campeche: 21:00 horas Mérida: 21:00 horas Quintana Roo: 22:00 horas

CDMX: 20:00 horas Campeche: 21:00 horas Mérida: 21:00 horas Quintana Roo: 22:00 horas Vancouver Whitecaps vs Atlante CDMX: 20:30 horas Campeche: 21:30 horas Mérida: 21:30 horas Quintana Roo: 22:30 horas

Todos los encuentros de la jornada inaugural de la Leagues Cup 2026 estarán disponibles en exclusiva a través de Apple TV, plataforma que transmitirá los partidos para México y el resto de los países participantes. Los horarios y canales de transmisión están sujetos a cambios.