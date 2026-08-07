Desairan diputados entrega del informe de Gobierno

Con la ausencia de 14 de los 35 diputados que integran la LXV Legislatura —pertenecientes a Morena, PRI y Movimiento Ciudadano—, el Congreso del Estado recibió este jueves la glosa del V Informe de Gobierno de la administración estatal, documento que servirá como base para las próximas comparecencias de los integrantes del gabinete de la gobernadora Layda Sansores San Román.

En sesión solemne, el secretario de Gobierno (Segob), Víctor Sarmiento Maldonado, acudió en representación de la mandataria estatal para entregar el informe al presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso, Antonio Jiménez Gutiérrez, con lo que se dio cumplimiento al mandato constitucional de informar sobre el estado que guarda la administración pública.

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Durante su mensaje, Sarmiento Maldonado señaló que la rendición de cuentas constituye uno de los pilares del sistema democrático y de la división de poderes, al permitir informar a la ciudadanía sobre el ejercicio de los recursos públicos, los resultados obtenidos durante el quinto año de Gobierno y los retos que aún enfrenta la administración estatal.

El funcionario afirmó que el documento refleja el trabajo realizado por las dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, así como el compromiso de atender a los sectores más vulnerables.

Sarmiento Maldonado exhortó a las y los legisladores a analizar el informe con objetividad y contribuir, mediante el diálogo institucional, al fortalecimiento de las políticas públicas.

Adelantó que el Gobierno continuará consolidando los avances alcanzados y redoblando esfuerzos en las áreas donde aún persisten desafíos.

Previo a la entrega de la glosa, representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como autoridades de los tres órdenes de gobierno, depositaron una ofrenda floral y montaron una guardia de honor con motivo del 169 aniversario del inicio del movimiento político y social de la Emancipación Política del Estado de Campeche, encabezado por Pablo García y Montilla el 7 de agosto de 1857.

Este hecho histórico marcó el inicio de la separación de Yucatán y el camino hacia la creación del Estado libre y soberano de Campeche.