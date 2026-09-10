Tres yucatecos buscan un lugar con México en el Mundial de Beisbol Sub-15

Encabezado por tres peloteros yucatecos, la presentación mexicana de beisbol Sub15 ya se encuentra en Mérida en la recta final de su preparación rumbo al Campeonato Mundial de la categoría.

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El tekiteño Eliazar Chan Martinez, el chapabense Yadier Acosta Pacheco y el chemaxeño Haniel Rodríguez Baltasar buscan un lugar entre los 20 peloteros que representarán al país.

El Mundial se realizará del 25 de septiembre al 4 de octubre teniendo como sede principal el Parque Kukulcán y como alterno el “Beto Ávila” de Cancún.

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La presentación está conformada en este momento por 31 jugadores de donde saldrán los mejores 20 para participar en la Copa, el conjunto tricolor es dirigido por un viejo conocido de la afición yucateca, Luis “Pepón” Juárez.