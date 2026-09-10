No se debe seguir planchando la vegetación de Playa del Carmen bajo el slogan del progreso

Playa del Carmen debe cambiar su modelo de desarrollo urbano, antes de autorizar licencias de construcción deben revisar y analizar los impactos de cada desarrollo, ya que se está degradando la calidad de vida al talar toda la selva y luego justificar con plantas de ornato, comentó el ingeniero Alfredo Nava.

Por su parte la activista Liliana Flores, opinó que el desarrollo inmobiliario es muy agresivo, además que no hay vigilancia de parte de las autoridades para cumplir con las normas ambientales.

“El desarrollo urbano no se puede detener porque Playa del Carmen sigue creciendo debido a la demanda de viviendas o casas, el problema es la forma que se está desarrollando, están planchando toda la vegetación, los desarrolladores no están considerando porcentajes verdes para la fauna silvestre”, comentó el activista Luis Aguilera.

“Es lamentable lo que está pasando en la Riviera Maya, está claro que el inversionista no le interesa proteger la vegetación, están aprovechando cada metro de terreno para construir, porque quieren recuperar su dinero de forma rápida, por un lado, están matando la flora y fauna y exponiendo la seguridad de la población”, opinó el ingeniero Alfredo Nava.

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“Mientras que desde otro extremo el gobierno aduce que las inversiones inmobiliarias es parte del progreso, atender la demanda de viviendas, esto es solo un slogan para despedazar la vegetación a cambio de enormes planchas de cemento, terminan el proyecto y luego se lavan las manos sembrando plantas de ornato, así justifican el daño y argumentan que están protegiendo la naturaleza”, agregó.

Para la activista Liliana Flores, no se está llevando a cabo la aplicación de la ley, es necesario cambiar ese modelo de desarrollo urbano, no se debe permitir nuevos desarrollos agresivos, sino sustentables, y esto está ocurriendo porque las autoridades carecen de valores y de conciencia ambiental.

“Acabar con la vegetación tiene un precio y se paga muy caro, porque se destruye los ecosistemas, acelera el cambio climático y provoca graves daños al suelo y al agua, además la pérdida de biodiversidad es crítica al destruir el hogar de miles de animales y plantas, lo que causa la extinción de especies”, describió.

Por su parte, el activista Luis Aguilera opinó que nadie está contra los desarrollos inmobiliarios, el problema es que no se está cumpliendo la ley ambiental, “hemos insistido que se debe modificar el modelo de desarrollo urbano, contrario, nos quedaremos sin vegetación a corto plazo, y antes que autoricen el nuevo Programa de Desarrollo Urbano (PDU), del cual no conocemos, es necesario su presentación y poder corregir errores”.