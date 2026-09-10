“Estamos fuertes porque no traicionamos al pueblo”; Presidenta Sheinbaum rinde informe en Veracruz

Este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum inició la segunda etapa de su gira por diferentes entidades el país para presentar los avances y resultados de su segundo Informe de Gobierno.

Para cerrar la jornada de este jueves, en la cual también visitó Tamaulipas, la jefa del Ejecutivo Federal estuvo en Veracruz, en donde estuvo acompañada por la gobernadora de esa entidad, Roció Nahle.

Durante su participación, la mandataria puntualizó que, pese a las calumnias que se publican en redes sociales, la Cuarta Transformación está fuerte, ya que no traiciona al pueblo de México ni al de Veracruz; estado en el que 2 millones 887 mil personas son beneficiarias de alguno de los Programas para el Bienestar.

“Pueden calumniar en las redes, pueden decir mentiras en algunos medios, pero estamos fuertes porque no traicionamos al pueblo de Veracruz, ni al pueblo de México. Somos la Cuarta Transformación de la vida pública de México, ¡Que viva Veracruz!, ¡Que viva México!”, expresó Sheinbaum Pardo.

Noticia Destacada El dinero que sí llega

También dio a conocer que los beneficiarios de los Programas para el Bienestar en Veracruz se distribuyeron así:

-Un millón 14 mil 270 de la Pensión para Adultos Mayores

-161 mil 939 de la Pensión para Personas con Discapacidad

-32 mil 922 de Jóvenes Construyendo el Futuro

-268 mil 424 de la beca Benito Juárez para Educación Media Superior

-170 mil 870 con Fertilizantes Gratuitos

-162 mil 707 de Producción para el Bienestar

-63 mil 492 de Sembrando Vida

-además de los derechohabientes de programas nuevos: Pensión Mujeres Bienestar, beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa

“México es de los pocos países que no hay grandes diferencias entre los lugares de mayores carencias económicas y los lugares más favorecidos. Es decir, la escuela pública es de lo mejor que tiene nuestro país gracias a las maestras y los maestros de México, al magisterio nacional”, destacó.