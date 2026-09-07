Champions League: arranca la batalla por la 'Orejona' con tres mexicanos en acción

La espera terminó y la Champions League vuelve a escena con una nueva temporada en la que 36 clubes comenzarán el camino rumbo a la 'Orejona'. La primera jornada de la Fase de Liga se disputará esta semana y tendrá presencia mexicana con tres jugadores que podrían sumar minutos.

El Porto cuenta en sus filas con Santiago Gimenez, mientras que el Real Betis tiene al mexicano Álvaro Fidalgo y el Atlético de Madrid incorporó a Obed Vargas. Los tres futbolistas tendrán la posibilidad de representar a México en el máximo torneo europeo a nivel de clubes.

Entre los grandes favoritos que entrarán en competencia aparecen equipos como Real Madrid, Barcelona y PSG, todos con el objetivo de comenzar con el pie derecho una campaña que contempla ocho jornadas dentro de la Fase de Liga.

La competencia reúne a 36 equipos, que ya conocen el calendario establecido después del sorteo. Cada club deberá disputar ocho encuentros para intentar terminar entre los primeros puestos de la clasificación y asegurar su presencia en la siguiente etapa.

El nuevo formato establece que los ocho primeros lugares de la tabla general obtendrán su pase directo a los Octavos de Final. En tanto, los equipos ubicados entre las posiciones 9 y 24 tendrán que disputar un playoff para definir los otros ocho boletos disponibles a la fase de eliminación.

Los clubes que terminen entre los puestos 25 y 36 no tendrán una segunda oportunidad y quedarán fuera de la Champions League. De esta manera, cada punto será fundamental desde las primeras jornadas para evitar complicaciones en la clasificación.

Una vez concluida la Fase de Liga, el torneo continuará con los Playoffs y posteriormente dará paso a la Fase de Eliminación Directa, cuya primera instancia serán los Octavos de Final.

La primera jornada se jugará del martes 8 al jueves 10 de septiembre. En México, los encuentros están programados para disputarse a las 10:45 de la mañana y 1:00 de la tarde, de acuerdo con el horario del centro del país.

Uno de los encuentros que más atención genera es el Porto vs Manchester City, programado para este martes 8 de septiembre a las 13:00 horas. El duelo podría marcar el debut de Santiago Gimenez en esta edición del certamen.

La primera fecha también tendrá otros enfrentamientos de alto perfil, entre ellos el Real Madrid vs Inter de Milán y el Liverpool vs Atlético de Madrid, dos partidos que pondrán a prueba desde el inicio las aspiraciones de algunos de los clubes con mayor tradición en Europa.

Con el balón nuevamente en juego, la Champions League 2026/27 abre una nueva carrera por el título y los aficionados mexicanos tendrán además la oportunidad de seguir de cerca el desempeño de Santi Gimenez, Álvaro Fidalgo y Obed Vargas en el futbol europeo.

Horarios en la península para ver la Champions League

Partidos de la Jornada 1

Martes, 8 de septiembre de 2026

Club Brujas vs Aston Villa — 10:45 AM (Campeche / Mérida) / 11:45 AM (Cancún)

— 10:45 AM (Campeche / Mérida) / (Cancún) AEK Atenas vs LASK Linz — 10:45 AM (Campeche / Mérida) / 11:45 AM (Cancún)

— 10:45 AM (Campeche / Mérida) / (Cancún) FC Porto vs Manchester City — 1:00 PM (Campeche / Mérida) / 2:00 PM (Cancún)

— 1:00 PM (Campeche / Mérida) / (Cancún) Real Madrid vs Inter de Milán — 1:00 PM (Campeche / Mérida) / 2:00 PM (Cancún)

— 1:00 PM (Campeche / Mérida) / (Cancún) Borussia Dortmund vs Villarreal — 1:00 PM (Campeche / Mérida) / 2:00 PM (Cancún)

— 1:00 PM (Campeche / Mérida) / (Cancún) Lille vs Real Betis — 1:00 PM (Campeche / Mérida) / 2:00 PM (Cancún)

Miércoles, 9 de septiembre de 2026

Barcelona vs Feyenoord — 10:45 AM (Campeche / Mérida) / 11:45 AM (Cancún)

— 10:45 AM (Campeche / Mérida) / (Cancún) VfB Stuttgart vs Viking — 10:45 AM (Campeche / Mérida) / 11:45 AM (Cancún)

— 10:45 AM (Campeche / Mérida) / (Cancún) Napoli vs Arsenal — 1:00 PM (Campeche / Mérida) / 2:00 PM (Cancún)

— 1:00 PM (Campeche / Mérida) / (Cancún) Liverpool vs Atlético de Madrid — 1:00 PM (Campeche / Mérida) / 2:00 PM (Cancún)

— 1:00 PM (Campeche / Mérida) / (Cancún) Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava — 1:00 PM (Campeche / Mérida) / 2:00 PM (Cancún)

— 1:00 PM (Campeche / Mérida) / (Cancún) Sporting CP vs Galatasaray — 1:00 PM (Campeche / Mérida) / 2:00 PM (Cancún)

Jueves, 10 de septiembre de 2026