Cincuenta niños se preparan para recibir su Primera Comunión en Hopelchén

Este sábado inició el catecismo del ciclo escolar 2026-2027 en la Parroquia de San Antonio de Padua, donde 50 niños comenzaron su preparación para la Primera Comunión y tener su primer encuentro con Cristo el próximo año. En total, son 150 niños de diferentes edades quienes iniciaron su formación religiosa.

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Aarón Caamal Poot, coordinador del Grupo de Catequesis Infantil de esa parroquia, señaló que las clases de catecismo en la Iglesia católica van a la par del ciclo escolar e informó que se cuenta con dos sedes para impartir estas lecturas bíblicas a la niñez.

Detalló que en la sede de la parroquia se inscribieron 130 niños, mientras que otros 20 pequeños acuden a la sede del Centro de Pastoral Roberto Schindler, ubicado en la colonia El Tamarindo.

Mencionó que los menores fueron divididos en grupos de acuerdo con sus edades y no por grado escolar, al tiempo que indicó que los catequistas se capacitaron para transmitir los conocimientos religiosos a la comunidad infantil.

Añadió que la catequesis se organiza por niveles, desde el Nivel 1 para niños de cuatro años hasta el Nivel 6 para niños de nueve años.

Expresó que, tan solo en la sede del templo católico, hay 50 menores preparándose para realizar su Primera Comunión el próximo año, etapa en la que recibirán el Sacramento de la Comunión.

En el templo parroquial, los niños que harán su Primera Comunión tienen como catequistas a Angélica Collí Yam, Suleny Aké y Rosario Espinoza.

Asimismo, agregó que se cuenta con grupos de Confirmación para quienes ya comulgaron por primera vez, así como grupos de regularización para niños de 10 años o más que acuden por primera vez o reanudan sus cursos.

En el Centro de Pastoral participan alrededor de 30 niños divididos en cuatro grupos, cuyos catequistas son Gloria Caamal Gómez, Francelia Chan Keb, Carlos Salazar Valencia y Enrique Cauich.

JGH