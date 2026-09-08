Julián Quiñones es nominado al Balón de Oro 2026 junto a Messi, Mbappé y Lamine Yamal

Lo que comenzó como una posibilidad finalmente se confirmó. Julián Quiñones aparece entre los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026, reconocimiento que reúne a las principales figuras del futbol mundial.

El delantero mexicano forma parte de una lista en la que también aparecen nombres como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Jude Bellingham y Erling Haaland, entre otras estrellas internacionales.

La nominación representa un nuevo capítulo para el futbol mexicano, luego de la participación de Quiñones en una temporada en la que destacó tanto a nivel de clubes como con la Selección Mexicana.

Julián Quiñones brilló con el Al Qadsiah

Uno de los principales argumentos para la candidatura del atacante fue su extraordinario rendimiento con el Al Qadsiah en la Liga Profesional Saudí.

Quiñones terminó como campeón de goleo con 33 anotaciones en 31 partidos, cifra con la que superó a figuras como Ivan Toney y Cristiano Ronaldo.

Su producción ofensiva también le permitió alcanzar una cifra destacada con el conjunto saudí: suma 63 goles en 72 encuentros con el Al Qadsiah.

El mexicano también brilló con la Selección Mexicana

El buen momento del delantero no se limitó al futbol de clubes. Durante el Mundial 2026, Julián Quiñones también tuvo una participación destacada con México.

El atacante consiguió cuatro goles y una asistencia en cinco partidos, números que lo colocaron como uno de los elementos ofensivos más importantes del conjunto mexicano durante el torneo.

Además, Quiñones protagonizó un momento histórico al convertirse en el primer futbolista de una selección de Concacaf en marcar el primer gol de un Mundial. Su anotación también representó el gol más rápido de la competencia en los últimos 20 años.

Julián Quiñones se une a una selecta lista de mexicanos

Con su nominación, Quiñones se convirtió en uno de los pocos futbolistas mexicanos que han aparecido entre los candidatos al Balón de Oro.

Antes de él, Guillermo Ochoa fue nominado en 2007; Rafael Márquez, en 2010; Javier “Chicharito” Hernández, en 2011; mientras que Andrés Guardado y Giovani dos Santos fueron considerados en 2015.

Ahora, Julián Quiñones se suma a ese grupo y lleva nuevamente a México a la conversación entre los mejores futbolistas del planeta.

Los 30 nominados al Balón de Oro 2026

La lista de candidatos a Mejor Jugador del Balón de Oro 2026 quedó integrada por:

Jude Bellingham

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Ousmane Dembélé

Luis Díaz

Bruno Fernandes

Gabriel

Erling Haaland

Harry Kane

Achraf Hakimi

Khvicha Kvaratskhelia

Lamine Yamal

Sadio Mané

Marquinhos

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Nuno Mendes

Lionel Messi

João Neves

Michael Olise

Willian Pacho

Julián Quiñones

Declan Rice

Rodri

Fabián Ruiz

William Saliba

Ferran Torres

Dayot Upamecano

Vinícius Jr.

Vitinha

La presencia de Julián Quiñones coloca al futbol mexicano nuevamente en uno de los escenarios individuales más importantes del balompié mundial. Ahora, el delantero deberá esperar para conocer si su rendimiento le alcanza para avanzar en la carrera por el prestigioso galardón.