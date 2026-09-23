Irán descarta rendirse ante Estados Unidos y apuesta por la diplomacia para terminar la guerra

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró este miércoles 23 de septiembre que su país no se rendirá en la guerra con Estados Unidos, aunque reiteró que Teherán mantiene disposición para buscar una salida diplomática al conflicto.

El mandatario hizo las declaraciones durante su intervención ante la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo debate general se desarrolla en Nueva York del 22 al 28 de septiembre.

Pezeshkian sostuvo que Irán ha actuado en defensa propia frente a los ataques de Estados Unidos e Israel y rechazó que su país tenga un papel terrorista en el conflicto.

Durante su discurso mostró fotografías del fallecido líder supremo Ali Khamenei y de menores que, de acuerdo con el gobierno iraní, murieron durante los primeros días de la guerra.

Delegación de Estados Unidos abandona discurso de Pezeshkian

La delegación estadounidense presente en la Asamblea General abandonó el recinto al inicio de la intervención del mandatario iraní.

Hasta ese momento, la misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas no había explicado públicamente el motivo de su salida.

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El episodio ocurrió un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera ante la misma Asamblea que Irán debía decidir entre alcanzar un acuerdo o enfrentar una escalada militar.

La jornada de este miércoles forma parte de las sesiones plenarias de alto nivel previstas por Naciones Unidas para el 23 de septiembre.

Pezeshkian defiende una salida diplomática

Pese al tono de confrontación, Pezeshkian afirmó que Teherán continúa creyendo en la diplomacia como mecanismo para terminar la guerra.

El presidente iraní sostuvo que su país no aceptará una solución basada en la rendición, pero dejó abierta la posibilidad de negociaciones bajo condiciones que, desde la perspectiva de Teherán, respeten su soberanía y seguridad.

También cuestionó la presencia militar estadounidense en la región y advirtió que una expansión del conflicto no contribuirá a alcanzar la paz.

Irán advierte sobre tensiones en el estrecho de Ormuz

Pezeshkian dedicó parte de su mensaje a la situación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas estratégicas para el transporte mundial de petróleo y gas natural licuado.

🇮🇷 | AHORA: Presidente iraní Masoud Pezeshkian:



Ayer, Trump nos describió como terroristas. Hemos sido víctimas del terrorismo.



Vengo de un Irán en el que nuestro estimado Líder Supremo fue asesinado sin ningún marco legal ni razón.



Vengo de un Irán donde, en verdad,… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 23, 2026

El mandatario afirmó que Irán no aceptará un escenario en el que otros países puedan beneficiarse de esta vía marítima mientras Teherán enfrente restricciones para utilizarla.

Asimismo, advirtió que el despliegue permanente de flotas consideradas hostiles por Irán y una eventual ampliación de las operaciones militares podrían aumentar las tensiones en la región.

La intervención iraní ocurre en una Asamblea General marcada por los conflictos armados y los llamados a reforzar el derecho internacional y los mecanismos multilaterales para contener nuevas escaladas.

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