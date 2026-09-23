Claudia Sheinbaum responde a Trump por narcotráfico: “También podría hablar del consumo de drogas y armas en EU”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó entrar en una confrontación directa con su homólogo estadounidense, Donald Trump, después de que éste afirmara ante la Asamblea General de la ONU que México es el “epicentro” de la violencia de los cárteles.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 23 de septiembre, la mandataria sostuvo que México mantiene una buena relación con Trump y con su administración, además de coordinación bilateral en materia de seguridad.

“Estamos trabajando de manera coordinada y vamos avanzando”, señaló.

Sin embargo, Sheinbaum respondió de manera indirecta a los señalamientos del presidente estadounidense al mencionar dos problemas que México ha planteado reiteradamente dentro de la relación bilateral: el consumo de drogas ilícitas en Estados Unidos y el tráfico de armas hacia territorio mexicano.

¿Qué respondió Sheinbaum a Trump?

La Presidenta señaló que también podría formular críticas hacia Estados Unidos a partir de los problemas compartidos en la frontera.

“Podría decir: ‘es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas’, o podría decir: ‘es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas’, pero no lo voy a decir”, expresó.

Noticia Destacada Trump asegura que “la seguridad llegará a México” y destaca relación con el Gobierno de Sheinbaum

Sheinbaum optó por destacar la cooperación entre ambos gobiernos y evitó escalar el intercambio después del discurso pronunciado por Trump el martes en Nueva York.

¿Qué dijo Trump sobre México ante la ONU?

Durante su intervención en el 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, Trump afirmó que México es el “epicentro de la violencia de los cárteles” y sostuvo que el país debe recuperar el control de su territorio. La Casa Blanca presentó el discurso como parte de la estrategia del mandatario para enfrentar amenazas contra los intereses estadounidenses.

Trump también señaló que su gobierno ha conseguido avances en la cooperación con México y reconoció que las autoridades mexicanas tampoco quieren a las organizaciones criminales.

El debate general de la Asamblea General comenzó el 22 de septiembre y continuará hasta el día 28, con la participación de jefes de Estado, de Gobierno y representantes de los países miembros de Naciones Unidas.

#MañaneraDelPueblo. “Estamos trabajando de manera coordinada con EU y vamos avanzando”, afirma la presidenta @Claudiashein al responder al discurso de @POTUS ayer en la Asamblea General de la ONU. pic.twitter.com/OcJvmMstIJ — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 23, 2026

Sheinbaum mantiene postura de coordinación con Estados Unidos

La respuesta de la mandataria se mantiene dentro de la línea que su administración ha defendido en la relación bilateral: colaboración en seguridad, intercambio de información y acciones contra el narcotráfico, pero bajo el respeto a la soberanía mexicana.

Sheinbaum no rechazó continuar el trabajo conjunto con Washington y centró su respuesta en señalar que el fenómeno del narcotráfico también está relacionado con la demanda de drogas y el flujo de armas desde Estados Unidos hacia México.

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