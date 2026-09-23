Falsa clausura en negocio de Ciudad Caucel destapa alerta por posibles extorsiones a comerciantes de Mérida

El Ayuntamiento de Mérida alertó a los comerciantes de Ciudad Caucel ante posibles intentos de fraude o extorsión por parte de personas que se hagan pasar por inspectores municipales para clausurar negocios o exigir dinero. La advertencia surgió luego de que se reportó el encintado irregular de un establecimiento con material que no corresponde al utilizado oficialmente por la Comuna.

La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada señaló que recibió la denuncia mediante redes sociales y ordenó que el caso fuera turnado al área de Mercados para su investigación. Aclaró que ningún particular puede clausurar un establecimiento y que, cuando un negocio cuenta con los permisos correspondientes, cualquier procedimiento debe realizarse por las autoridades competentes.

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Señaló que la cinta roja colocada en el local puede adquirirse comercialmente y no forma parte del material empleado por el Ayuntamiento en sus procedimientos oficiales. Por ello, pidió a los comerciantes mantenerse atentos y denunciar cualquier intento de engaño, chantaje o cobro irregular.

Patrón Laviada explicó que los inspectores de Mercados deben portar una credencial oficial y presentar la documentación correspondiente durante sus diligencias. También señaló que, si algún trabajador municipal incurre en una irregularidad, los afectados pueden acudir a la Contraloría Municipal para presentar la denuncia respectiva.

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Respecto al comercio en la vía pública, informó que el Ayuntamiento realizó un censo para identificar a los vendedores y evitar que aumente el número de puestos.

Reconoció que el reordenamiento representa un proceso complicado porque muchas personas dependen de esas actividades, aunque recordó que banquetas y vialidades son espacios destinados al libre tránsito.

Ante reclamos por una supuesta aplicación desigual de las medidas, la Alcaldesa indicó que cada caso debe revisarse de acuerdo con los permisos que tenga cada comerciante y que cualquier inconformidad puede ser presentada ante el Ayuntamiento.