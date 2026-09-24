Javier Aguirre vuelve a LaLiga: estos son los equipos que ha dirigido en su carrera como DT

Javier Aguirre vuelve a los banquillos de LaLiga. El entrenador mexicano, que hasta julio de 2026 estuvo al frente de la Selección Mexicana, fue anunciado por el Valencia CF como su nuevo director técnico, en lo que representa su regreso al futbol español después de su última experiencia con el Mallorca.

El acuerdo contempla que el “Vasco” dirija al conjunto de Mestalla hasta el final de la temporada 2026-2027, con una opción del club para extender el contrato por una campaña más. Aguirre llegó a España este jueves para asumir formalmente el cargo.

Con Valencia, Aguirre suma siete clubes dirigidos en LaLiga, una trayectoria que comenzó hace más de dos décadas y que incluye algunos de los equipos más reconocidos del futbol español.

Osasuna, el inicio de su historia en España

El CA Osasuna fue el primer equipo español que dirigió Aguirre. Llegó en 2002, después de su exitoso paso por Pachuca, y permaneció cuatro temporadas en Pamplona.

Con el conjunto navarro consiguió una de las etapas más destacadas de su carrera. Alcanzó la final de la Copa del Rey, llevó al equipo a competiciones europeas y terminó cuarto en LaLiga, resultado que le permitió disputar la fase previa de la Champions League.

Atlético de Madrid

En 2006 asumió el banquillo del Atlético de Madrid, donde permaneció hasta febrero de 2009.

Durante su etapa con los rojiblancos consiguió devolver al equipo a la Champions League y dirigió a futbolistas como Fernando Torres, Sergio Agüero y Diego Forlán.

Real Zaragoza

Después de una segunda etapa al frente de México, Aguirre regresó a España para dirigir al Real Zaragoza.

El técnico tomó las riendas del conjunto aragonés en noviembre de 2010 y permaneció en el cargo hasta diciembre de 2011.

Espanyol

En noviembre de 2012 comenzó su etapa con el RCD Espanyol. Aguirre asumió el puesto con el objetivo de mejorar la situación del equipo y consiguió mantenerlo en Primera División.

Permaneció al frente del club hasta mayo de 2014, antes de emprender una nueva aventura fuera de España.

Leganés

Su siguiente regreso a LaLiga ocurrió en 2019, cuando tomó el mando del CD Leganés.

Aguirre llegó durante la temporada 2019-2020 en una complicada situación para el conjunto madrileño. Dirigió 30 partidos, aunque finalmente el equipo no consiguió evitar el descenso por un punto.

Mallorca

En marzo de 2022, el mexicano volvió a España para hacerse cargo del RCD Mallorca, nuevamente con la misión de pelear por la permanencia.

La etapa terminó siendo más larga de lo inicialmente previsto. Aguirre permaneció en el banquillo hasta 2024 y condujo al equipo hasta la final de la Copa del Rey 2023-2024, además de consolidarlo en Primera División. El club contabiliza 97 partidos de Aguirre durante ese periodo.

Valencia, su séptimo club en LaLiga

Ahora el turno es para el Valencia CF, que se convierte en el séptimo club español dirigido por Javier Aguirre.

Su llegada se produce después de su tercera etapa como seleccionador de México. El técnico dirigió al combinado nacional en el Mundial 2026, donde el equipo alcanzó los octavos de final.

Así, el recorrido del “Vasco” por LaLiga queda integrado por Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés, Mallorca y Valencia. En el futbol español ha construido una trayectoria de más de 450 partidos oficiales entre Liga, Copa y competiciones europeas, de acuerdo con registros citados por clubes y medios españoles.

De México a Mestalla

Antes de regresar a España, Aguirre dirigió por tercera ocasión a la Selección Mexicana. Sus otras experiencias internacionales incluyeron a Japón, Egipto y Al-Wahda, además de su paso por Monterrey.

También dirigió en México a Atlante y Pachuca, con este último conquistó el campeonato de Liga en 1999. Posteriormente, con Monterrey ganó la Liga de Campeones de la Concacaf en 2021.

A los 67 años, Javier Aguirre inicia así un nuevo capítulo de su carrera en España. El Valencia representa su séptimo club en LaLiga y su regreso a una competición que conoce desde hace más de 20 años.