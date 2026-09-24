Alertan por presencia de sargazo en Bacalar Chico; temen afectaciones al turismo

Mientras que la Secretaría Estatal del Medio Ambiente (SEMA) ubicó al municipio Othón P. Blanco en el quinto lugar en materia de afectación por sargazo, prestadores de servicios alertaron por la presencia de la talofita en la zona conocida como Bacalar Chico.

La preocupación de los bacalarenses es que el alga pueda llegar hasta la llamada “Laguna de los Siete Colores” y afectar la actividad turística, aunque se ha aclarado que las condiciones del agua impedirán la proliferación del sargazo.

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Lo que sí se ha dejado claro es que, en la Costa Maya, cuando resta más de un mes para la conclusión de la arribazón, se ha recolectado la cifra histórica de 15 mil 148 toneladas en lo que va de la presente temporada.

De acuerdo con la SEMA, este año se han recolectado 134 mil 526 toneladas de sargazo en las costas de Quintana Roo, cantidad que representa 38 mil 743 toneladas más que en 2025, cuando se extrajeron 95 mil 783 toneladas.

La temporada oficial de recale de sargazo abarca del 1 de abril al 30 de octubre. Los meses de mayor presencia de la talofita van de mayo a agosto, mientras que los de menor acumulación son septiembre y octubre.

Este año, el municipio con mayor afectación ha sido Playa del Carmen, donde se han recolectado 44 mil 966 toneladas, mientras que Othón P. Blanco ocupa el quinto lugar, con 15 mil 148 toneladas, cifra que rebasa las 12 mil toneladas promedio registradas en 2025.

Sin embargo, existe preocupación entre prestadores de servicios turísticos en Bacalar, ya que se ha detectado la acumulación y desplazamiento de sargazo en la zona conocida como Bacalar Chico, el canal natural que divide a México y Belice.

En este sentido, Ovidio Zarate, promotor de actividades acuáticas, aseguró que la presencia de la talofita ha generado preocupación porque se ha insistido en que Bacalar no es una zona donde debería “aparecer” sargazo.

El promotor llamó la atención sobre la presencia del alga en Bacalar Chico y señaló: “En el agua se observa una coloración marrón y varias cantidades de sargazo flotando, no sabemos si podría llegar hasta la laguna”.

A través del portal Sargazo Monitor se aclaró que está descartado que la talofita llegue hasta la llamada Laguna de los Siete Colores porque “se trata de un cuerpo de agua dulce y no es mar abierto”.

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Se explicó que, por su ubicación y sus condiciones, Bacalar Chico sí registra presencia de sargazo debido a que se conecta con el Mar Caribe, pero no así el sistema lagunar del décimo municipio.

Enrique Requena, también promotor de actividades acuáticas, aseveró que, si bien se descarta que el sargazo cause afectaciones a la laguna, “no estaría de más que se tomen algunas medidas preventivas”.

Puntualizó que el Estado enfrenta una disminución en materia de arribo de turistas como consecuencia de la arribazón del sargazo y consideró: “Creo que a nadie le interesa que el problema se agrave en Bacalar”.