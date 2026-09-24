Fuerzas federal detienen en Cuautla a Luis Alberto “N” por presunta extorsión agravada contra comerciantes

El Gabinete de Seguridad federal informó este jueves 24 de septiembre la detención de Luis Alberto “N” en Cuautla, Morelos, por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada.

De acuerdo con el reporte oficial, la orden de aprehensión fue cumplimentada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Morelos, con información del Centro Nacional de Inteligencia.

Las autoridades relacionan al detenido con una célula delictiva que presuntamente exigía dinero a comerciantes mediante amenazas para permitirles continuar con sus actividades.

¿De qué acusan a Luis Alberto “N” en Cuautla?

El Gabinete de Seguridad señaló que Luis Alberto “N” es investigado por su posible participación en un esquema de cobro de extorsiones a comerciantes de Cuautla.

La captura forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y deriva, de acuerdo con las autoridades, del seguimiento a denuncias ciudadanas.

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Las imputaciones deberán acreditarse ante la autoridad judicial correspondiente y el detenido mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia.

El combate a este delito es uno de los principales ejes de seguridad en la región. En julio, el Gobierno federal informó que las instituciones del Gabinete de Seguridad y autoridades de Morelos desarrollaban investigaciones específicas a partir de denuncias presentadas por comerciantes de Cuautla.

Plan Cuautla mantiene operativos contra la extorsión

La detención se realizó como parte del Plan Cuautla, una estrategia conjunta de los gobiernos federal y estatal para reforzar la seguridad y atender las causas de la violencia en la región oriente de Morelos.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y en seguimiento a denuncias ciudadanas, en Cuautla, Morelos, elementos de @SSPCMexico, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico y la @Fiscalia_Mor, con información del CNI, cumplimentaron una… pic.twitter.com/Vhb0Xe7PgJ — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 24, 2026

Al 11 de septiembre, las autoridades reportaban 60 cateos, 28 detenciones en flagrancia y 18 vinculaciones a proceso relacionadas con acciones focalizadas contra la extorsión. También se había ampliado la Red de Protección de Establecimientos contra este delito a 2 mil 336 unidades económicas.

El Gobierno federal señaló que mantendrá los despliegues, la atención directa a comerciantes y los mecanismos de denuncia para continuar las investigaciones contra grupos dedicados al cobro de piso en la zona.

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