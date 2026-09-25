¿Quién juega hoy? Partidos de este 25 de septiembre, horarios y dónde ver en vivo la Liga MX, Fecha FIFA y más

El futbol tendrá una jornada extensa este viernes 25 de septiembre de 2026, con encuentros que abarcan competencias internacionales, torneos mexicanos y partidos amistosos. La actividad comenzará desde la madrugada y continuará hasta la noche con opciones para los aficionados en México.

Entre los compromisos internacionales sobresalen Italia vs. Bélgica y Turquía vs. Francia, correspondientes a la UEFA Nations League. Este último encuentro marca el inicio de una nueva etapa para Zinedine Zidane, quien asumirá el mando de la selección francesa.

En el futbol mexicano también habrá actividad con Atlante vs. Monterrey y Tijuana vs. Atlas, correspondientes al Apertura 2026 de la Liga MX. La cartelera se complementará con partidos de la Liga de Expansión MX y la Liga MX Femenil.

Partidos de hoy: horarios y dónde verlos

UEFA Nations League

Italia vs. Bélgica | 12:45 horas, tiempo de México | Sky Sports / izzi

| 12:45 horas, tiempo de México | Sky Sports / izzi Turquía vs. Francia | 12:45 horas, tiempo de México | Sky Sports / izzi

Los dos encuentros de la Nations League se disputarán de manera simultánea y forman parte de una jornada con varios compromisos entre selecciones europeas.

Liga MX, Apertura 2026

Atlante vs. Monterrey | 19:00 horas | ViX Premium

| 19:00 horas | ViX Premium Tijuana vs. Atlas | 21:00 horas | FOX One

La Liga MX tendrá dos partidos durante la noche. Atlante será local ante Monterrey, mientras que Tijuana recibirá al Atlas en el segundo encuentro de la jornada.

Liga de Expansión MX

Correcaminos vs. Club Jaiba Brava | 19:00 horas | AyM Sports

La actividad del futbol mexicano también incluye este compromiso de la Liga de Expansión MX, programado para las 19:00 horas.

Liga MX Femenil

Cruz Azul vs. Guadalajara | 19:00 horas | ViX y YouTube: DND Sea

En la Liga MX Femenil, Cruz Azul enfrentará a Guadalajara en un encuentro que también se disputará durante la noche de este viernes.

Concacaf Nations League

Jamaica vs. Guatemala | 18:00 horas | YouTube: Concacaf

| 18:00 horas | YouTube: Concacaf Honduras vs. Surinam | 19:00 horas | YouTube: Concacaf

| 19:00 horas | YouTube: Concacaf El Salvador vs. Martinica | 21:00 horas | YouTube: Concacaf

La Concacaf Nations League tendrá tres partidos durante la jornada. Los encuentros podrán seguirse mediante el canal de YouTube de Concacaf.

Amistosos internacionales

Australia vs. Brasil | 04:00 horas | Sin transmisión disponible en México

| 04:00 horas | Sin transmisión disponible en México India vs. Panamá | 08:00 horas | Sin transmisión disponible en México

La cartelera también contempla amistosos internacionales durante las primeras horas del viernes. Para los aficionados mexicanos, estos dos encuentros no tendrán una señal de transmisión disponible en el país.

¿A qué hora comienzan los partidos de hoy?

La jornada futbolística arrancará desde las 04:00 horas con Australia frente a Brasil y continuará a las 08:00 con India contra Panamá. Al mediodía llegará el turno de los partidos de la UEFA Nations League.

Por la tarde y noche se concentrará la actividad de Liga MX, Liga MX Femenil y Concacaf, con encuentros que se extenderán hasta las 21:00 horas.

De esta manera, los partidos de hoy 25 de septiembre ofrecen una agenda amplia para seguir futbol desde las primeras horas del día y hasta la noche, con encuentros de selecciones y clubes tanto de México como del extranjero.