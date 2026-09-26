IMSS admite entrega equivocada de dos recién nacidas a familias en hospital de Mexicali

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California confirmó que dos recién nacidas fueron entregadas a familias que no les correspondían en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31 de Mexicali.

En un comunicado fechado el 25 de septiembre, el Instituto reconoció el error, ofreció una disculpa a ambas familias y aseguró que asumirá la responsabilidad de atender el caso.

La institución informó además que un equipo del nivel central del IMSS brinda acompañamiento psicológico, médico y jurídico a las personas afectadas.

IMSS revisará protocolos de identificación neonatal

El Seguro Social señaló que revisará todos los procedimientos de identificación que se aplican durante la atención obstétrica y neonatal en el hospital.

La institución también aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer cómo ocurrió el intercambio y determinar las responsabilidades correspondientes.

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El Hospital de Gineco Pediatría con Medicina Familiar No. 31 se encuentra en Mexicali y forma parte de la red hospitalaria del IMSS en Baja California.

Familias reciben acompañamiento y protección de identidad

El IMSS indicó que mantiene coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal de Baja California para dar seguimiento a las recién nacidas y sus familias.

Por tratarse de personas menores de edad, el Instituto precisó que protegerá su identidad y sus datos personales, además de mantener bajo reserva información que pueda permitir su identificación.

El comunicado no detalla cuánto tiempo permanecieron las recién nacidas con las familias equivocadas ni las circunstancias específicas que permitieron detectar el error.

Comunicado del IMSS Baja California / IMSS Baja California

Hasta ahora, el IMSS tampoco ha informado públicamente sobre posibles sanciones al personal involucrado. La investigación deberá establecer en qué momento fallaron los controles de identificación y qué medidas adicionales se implementarán para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

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