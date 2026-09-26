¿Quién juega hoy sábado 26 de septiembre?: Rafa Márquez debuta con México y la Liga MX sigue

El futbol tendrá una jornada cargada de actividad este sábado 26 de septiembre, con el estreno de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. El Tricolor enfrentará a Colombia en uno de los encuentros más esperados del día.

El debut de Márquez forma parte del nuevo proceso de México rumbo al Mundial 2030 y tendrá como primer examen a una selección colombiana que buscará complicar el estreno del técnico mexicano.

La actividad internacional también contempla el duelo entre Inglaterra y España, mientras que en México habrá cuatro encuentros correspondientes a la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX.

México vs Colombia: horario y dónde ver el debut de Rafa Márquez

El primer partido de México bajo la dirección de Rafa Márquez se disputará este sábado 26 de septiembre. El encuentro frente a Colombia comenzará a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México.

En Estados Unidos, el partido iniciará a las 21:00 horas del Este, 20:00 horas del Centro y 18:00 horas del Pacífico. En Campeche y Mérida será a las 19:00 horas y en Quintana Roo a las 20:00 horas.

La transmisión para México estará disponible por Canal 5, mientras que en Estados Unidos podrá seguirse por Univision, TUDN, tudn.com, la aplicación de TUDN y ViX.

Inglaterra vs España: horario y dónde ver

Otro de los encuentros destacados será el choque entre Inglaterra y España, programado para este sábado en el Estadio Wembley.

El partido comenzará a las 12:45 horas, tiempo del Centro de México. Para Estados Unidos, el horario será de 14:45 horas del Este, 13:45 del Centro y 11:15 del Pacífico.

Los aficionados podrán seguir el encuentro en Estados Unidos a través de ViX.

Cruz Azul vs Toluca: horario y dónde ver

La Liga MX también tendrá actividad con el enfrentamiento entre Cruz Azul y Toluca, correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio Banorte y comenzará a las 16:50 horas, tiempo del Centro de México. En Estados Unidos, los horarios serán 18:50 horas del Este, 17:50 del Centro y 15:50 del Pacífico.

La transmisión en México estará disponible por Canal 5, TUDN y ViX. Para Estados Unidos, el partido podrá verse por Univision, TUDN, tudn.com, la aplicación de TUDN y ViX.

Santos vs Pachuca: horario y dónde ver

La jornada continuará con el duelo entre Santos Laguna y Pachuca, otro de los partidos correspondientes a la Jornada 10 de la Liga MX.

El encuentro tendrá como escenario el TSM Corona y comenzará a las 21:05 horas, tiempo del Centro de México. En Estados Unidos se podrá seguir a las 23:05 horas del Este, 22:05 del Centro y 20:05 del Pacífico.

Para México, la transmisión estará disponible en ViX, mientras que en Estados Unidos el partido podrá verse por UniMás.

Con estos encuentros, el sábado 26 de septiembre reunirá partidos internacionales y actividad de la Liga MX, con el debut de Rafa Márquez como uno de los principales atractivos de la jornada.