Suma cuatro puntos Pioneros Cancún ante los Chapulineros de Oaxaca en la Liga Premier

Con un juego vistoso, de tenencia de pelota, pero sobre todo con contundencia, Pioneros Cancún se llevó el premio gordo de la “verde Antequera” al derrotar de manera categórica a los Chapulineros de Oaxaca con marcador final de 1-3 a favor de la oncena caribeña que continúa con su racha de victorias en la Liga Premier.

La quinta fecha del Grupo 2 de la Primera Premier, se abrió este viernes con el encuentro nocturno realizado en el “Estadio Independiente MRCI” ubicado en el municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya, a unos 20-25 kilómetros del centro de la ciudad de Oaxaca y donde los de Cancún dominaron durante todo el juego a unos “Chapus” que cayeron con la cara al sol.

Al minuto 15 vino el primero en la frente oaxaqueña cuando Gibran Ortiz la agarró desde fuera del área y de derecha la mandó al rincón para decretar el 0-1 a favor de la visita que ya era dueña de la posesión y de las llegadas importantes.

La segunda anotación se dio en el minuto 31 cuando luego de un centro por izquierda, Ortiz la midió de manera perfecta y de volea venció al portero del cuadro saltaron para colocar el marcador 0-2 para Cancún.

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Así concluyó la primera mitad y cuando aún no había pasado ni un minuto del complemento, el árbitro cobró un penal a favor de Chapulineros, mismo que cristalizó el delantero Javier García para el descuento de los locales.

Con el 1-2, Oaxaca intento ir al frente, pero Pioneros le metió la calidad al partido y con posesión de pelota se adueñó del medio campo, lo que al final resultó en la tercera anotación, ya que una jugada por izquierda, el arquero no pudo cortar el centro y le dejo un regalito a Ronaldo Rubio que solo tuvo que empujar para meter el 1-3 a favor de los visitantes.

Al final ya no hubo tiempo para más y con este resultado, Pioneros Cancún suma cuatro puntos gracias a las reglas de Liga Premier de ganar de visita por más de dos goles, con lo que seguramente dará un salto en la tabla general de su sector.

Con su anotación, Ronaldo Rubio arribó a los cinco tantos y sigue peleando el liderato de goleo de la Primera Premier. La próxima jornada (seis), Pioneros Cancún recibir a los Montañeses de Orizaba el próximo sábado en el inmueble de la Prolongación Tulum.