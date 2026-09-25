Regresa a los encordados Celex Castro en pelea por campeonato en la función de box “Mexican Style”

Una vez más el paraíso tendrá a lo mejor del boxeo internacional y es que se confirmó que la función denominada “Mexican Style” será el próximo sábado 24 de octubre, cuando el Poliforum Cancún sea sede de una velada del más grueso calibre, con un choque que será memorable entre el invicto cancunense Celex Castro en contra del talentoso zurdo sonorense Aarón Alameda por un título internacional.

Batalla que ya está confirmada entre Castro y Alameda, reyerta en la que estará en juego el título internacional WBC, por lo que seguramente, el pleito sacará chispas ante la conocedora afición caribeña que ya esperaba un evento de esta categoría.

Oportunidad esperada que anhelaba el peleador cancunense invito y también su papá Celestino Castro Chavelas, quien declaró en entrevista que esta era la pelea, esperada.

“La esperamos mucho y mi hijo se preparó para ella, desde que debutó como profesional mantuvo este sueño que ahora se hace realidad, por lo que estamos muy contentos toda la familia”, expresó el mánager de box y propietario del gimnasio World Champions.

Agregó que, ante ello, su hijo Celex “CCO” Castro Olivarez se mantienen en entrenamientos a marchas forzadas en el gimnasio del mánager Jay "El Panda" Nájar en el estado de México de cara al esperado combate por el fajín internacional.

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“Celex ya se prepara con su manager “Panda” Nájar en el Estado de México, para esta pelea la cual ya esperábamos, y en la cual mi hijo va a demostrar de que está hecho”, declaró el también referee de box.

Sobre el contrincante de su muchacho; Castro Chavelas consideró que es un gran rival, sin embargo, reconoció que confía que su hijo salga con el puño en alto.

“Es un gran rival, Aarón Alameda, que siempre va hacia delante, será una pelea dura, pero mi hijo está preparado, para lograr la victoria, ya que el esta mentalizado en ser campeón y nada ni nadie lo va a quitar de ese camino que se ha trazo el ser campeón”, expresó.

Finalmente, el entrevistado dio a conocer que su hijo y su mánager están muy contentos por el combate, después de reconocer que ya la esperaban.

“Celex está muy feliz, porque esperaba la pelea por el cinturón, en ocasiones se desanimaba, pero siempre mantuvo la fe juntos con su mánager, Panda, de que la oportunidad llegará, él ya lo había declarado que Celex estaba listo para una pelea de campeonato y ahí está llegó el combate, debido a sus números invictos”, concluyó.