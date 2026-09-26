México vs. Colombia: todo listo para el debut de Rafa Márquez; esta sería su primera alineación con el Tri

La Selección Mexicana volverá a la actividad internacional este sábado con un cambio importante en el banquillo: Rafael Márquez dirigirá por primera vez al equipo nacional en el duelo ante Colombia, que marcará el comienzo de una nueva etapa rumbo al siguiente ciclo mundialista.

El encuentro será además la primera presentación del Tri después de su participación en la Copa del Mundo, donde quedó eliminado en los Octavos de Final tras caer ante Inglaterra en el Estadio Banorte.

Para este compromiso, México comenzará una serie de cuatro partidos durante la Fecha FIFA. Colombia será el primer adversario y también llegará después de su eliminación mundialista en Octavos de Final, donde perdió ante Suiza en una definición por penales.

El conjunto colombiano contará con cuatro futbolistas de la Liga MX entre los convocados para este partido: Óscar Perea, Kevin Mier, Daniel Arcila y Álvaro Angulo.

Por su parte, Rafa Márquez llamó a 30 jugadores para esta concentración, aunque solamente tendrá disponibles a 25 para el encuentro ante Colombia. Algunos elementos se incorporarán después de disputar la Jornada 10 de la Liga MX. Además, Alan Cervantes y César Montes quedaron fuera debido a lesiones.

Ojito a las palabras de nuestro DT. 👀🎙️ pic.twitter.com/tbDRUN7hNC — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 25, 2026

México vs Colombia: posibles alineaciones

De acuerdo con las alineaciones probables, México saltaría al campo con Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez y Mateo Chávez; Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora; Hirving Lozano, Roberto Alvarado y Armando González.

Colombia, por su parte, tendría a Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Álvaro Angulo; Richard Ríos, Jhon Arias y Gustavo Puerta; Jaminton Campaz, Luis Suárez y Carlos Andrés Gómez.

México vs Colombia: qué dicen los momios

Los momios citados por ESPN colocan a México con una cuota de +154 para conseguir la victoria, mientras que Colombia aparece con +170. Estas cifras corresponden a las cuotas de las casas de apuestas y no constituyen una garantía sobre el resultado del partido.

Entre los jugadores considerados con posibilidades de marcar aparece Luis Javier Suárez, quien registra una cuota de +220 como anotador. Del lado mexicano, Armando “La Hormiga” González tiene una cuota de +235.

¿A qué hora juega México vs Colombia?

El partido entre México y Colombia se disputará este sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore.

El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Colombia, Ecuador y Perú será a las 20:00 horas; en el horario del Este de Estados Unidos comenzará a las 21:00 horas, mientras que en Argentina, Uruguay y Chile será a las 22:00 horas.

¿Cómo está el historial entre México y Colombia?

La rivalidad entre México y Colombia cuenta con numerosos enfrentamientos a lo largo de los años. En partidos amistosos, ambas selecciones se han encontrado en 24 ocasiones, con ventaja para el combinado sudamericano de acuerdo con el historial citado.

También existen antecedentes en torneos oficiales. En la Copa América, mexicanos y colombianos se enfrentaron tres veces, con dos triunfos para Colombia y uno para México. Uno de los triunfos colombianos ocurrió en la final de 2001.

Además, ambos seleccionados se enfrentaron en los Cuartos de Final de la Copa Oro 2005, partido que terminó con victoria de Colombia por 2-1.

Ahora, el duelo en Baltimore tendrá un ingrediente adicional: será el primer partido de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana, en el inicio de un nuevo proceso para el combinado nacional.