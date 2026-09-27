Noquea Estados Unidos a Australia 23-0 en la Copa del Mundo de Beisbol U-15 que se realiza en Cancún

Con una victoria aplastante por la vía del cloroformo de la selección de los Estados Unidos sobre la de Australia por 23-0 en la quinta tanda; arrancó la tercera jornada, este domingo, de la Copa del Mundo de Beisbol U-15 organizada por la Federación Internacional de Beisbol y Softbol (WBSC), que se realiza en el campo de béisbol Beto Ávila de Cancún, con la participación de seis países en el Caribe Mexicano.

Después de derrotar a la selección de Chequia, los australianos se mantenían como un rival peligroso para el selectivo de las barras y las estrellas, sin embargo, estos últimos conectaron 19 imparables que les hicieron anotar cinco carreras en el primer inning, una más en el segundo, 14 en una feroz tercera entrada y otras tres en la cuarta, con lo que la quinta tanda solo fue de trámite para los estadunidenses, quienes se agenciaron el desafío por nocaut.

Cabe destacar que, el triunfo en este compromiso le perteneció a Maxwell Kimbrell; mientras que el revés se le apuntó Isaac Morris. Con este éxito, los Estados Unidos siguen con paso perfecto, ahora de 3-0 en ganados y perdidos; en tanto que Australia se ubica con un récord de 1-2.

Mientras, en el segundo juego de la jornada dominical, Nicaragua se quedó con el duelo latinoamericano, al imponerse 10-5 a Venezuela, con lo que a la mitad del Round Robin ambas novenas se han colocado con números de un éxito y par de descalabros.

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La novena nicaragüense salió decidida a ganar, sabedores de que si quieren alzar la corona tenían que derrotar a los venezolanos, por lo que los de Nicaragua se fueron arriba en el pizarrón con carreras solitarias en los dos primeros innings y un rally de seis en el tercero, para abultar el pizarrón 8-0.

Sin embargo, los venezolanos sacaron su mejor bateo y lograron acercarse peligrosamente a sus rivales con cinco timbrazos, para descontar el marcador 8-5.

En las siguientes estradas fueron sometidos por la serpentina del pitcher abridor de los nicaragüenses, por lo que se mantuvieron en blanco ante la envestida enemiga.

Fue en el ocaso del duelo, los de Nicaragua cerraron su buen juego por par de rayitas, con las que se agenciaron el desafío por pizarra 10-5. Finalmente, el pitcher ganador en esta confrontación fue Nathan Sinclair, mientras que el descalabro se le apuntó a Aarón Weffer Saavedra.