Cecilia Patrón destaca pendientes y resultados del trabajo realizado en Mérida durante dos años

Al agradecer el trabajo, entrega y compromiso de los servidores públicos municipales, la alcaldesa de Mérida Cecilia Patrón Laviada refrendó que servir a la ciudad es una tarea permanente, que requiere trabajar 24/7 y poner el esfuerzo de cada persona al servicio de las familias meridanas.

“Han sido dos años intensos, de entrega, de compromiso, que muchas veces implica no llegar a casa a tiempo y sacrificar cosas personales por cuidar a Mérida, pero con el corazón dispuesto todos los días”, expresó.

Durante un encuentro con integrantes del Ayuntamiento, la alcaldesa reconoció que detrás de cada parque atendido, cada calle reparada, espacio recuperado, trámite mejorado y programa que llega a una familia, existe el trabajo cotidiano de mujeres y hombres que hacen posible que Mérida funcione.

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Cecilia Patrón destacó que el servicio público debe generar orgullo, pues representa la oportunidad de trabajar por los demás y contribuir a construir una mejor ciudad.

Subrayó que cada integrante del gobierno municipal que encabeza tiene una responsabilidad indispensable, porque la suma de esfuerzos es la que permite generar cambios positivos en la ciudad.

En ese sentido, recordó las jornadas en las que personal de distintas áreas salió a las calles para realizar labores como bacheo y limpieza de rejillas, acciones que además de atender necesidades concretas de la ciudadanía permitieron fortalecer la empatía y valorar el trabajo que diariamente realizan quienes están en campo.

“Tan importante es la persona que sale a limpiar una rejilla, a barrer las calles, a mantener nuestros parques limpios, como la alcaldesa. Todos somos necesarios y de verdad, un gran equipo”, afirmó.

Atención cercana

La edil resaltó que estos dos años de trabajo se han construido de manera conjunta y bajo una visión que coloca a las personas en el centro de las decisiones, con acciones para mejorar parques, recuperar espacios deportivos, ampliar oportunidades para las mujeres y fortalecer la atención a la salud mental.

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Todo ello, agregó, bajo una premisa clara: hacer más con menos, pero hacerlo mejor, mediante el cuidado responsable de los recursos públicos y procurando que cada peso se traduzca en beneficios reales para los meridanos.

Cecilia Patrón reconoció también que detrás de los resultados hay jornadas largas, momentos de presión y labores que muchas veces no son visibles para la ciudadanía, pero que son fundamentales para el funcionamiento de la ciudad.

También admitió que aún falta mucho por hacer, por lo que llamó a continuar trabajando con orden, cercanía y corazón para construir una Mérida más justa, próspera y con mayores oportunidades para todos.

Al concluir, pidió llevar su mensaje de agradecimiento a cada área y rincón del Ayuntamiento, reiterando su reconocimiento al equipo municipal, a cada trabajador por hacer suyo el proyecto de ciudad y poner todos los días una parte de sí al servicio de Mérida.

“Si algo soy, es una mujer agradecida y mi corazón está agradecido, porque tengo al mejor equipo que me acompaña todos los días. Mi reconocimiento, mi respeto al mejor equipo de México”, expresó.