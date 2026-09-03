El Niño se intensificará y podría ser “muy fuerte”: OMM alerta por riesgos en agricultura y temperaturas

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) lanzó un llamado a los gobiernos para reforzar las medidas de prevención ante la intensificación de El Niño, fenómeno climático que, de acuerdo con sus previsiones, alcanzará una intensidad muy fuerte durante los próximos meses.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, afirmó que existen herramientas científicas suficientes para anticipar muchos de sus efectos y reducir daños, por lo que pidió actuar antes de que las condiciones climáticas se traduzcan en crisis para la población.

La organización señaló que las primeras señales ya están presentes y que el comportamiento del océano Pacífico tropical será uno de los factores determinantes en la evolución del fenómeno.

¿Hasta cuándo estará activo El Niño?

El jefe de Predicción Climática de la OMM, Wilfran Moufouma-Okia, informó que existe una probabilidad cercana al 100 por ciento de que El Niño continúe entre septiembre y noviembre y permanezca activo hasta febrero de 2027.

Sin embargo, aclaró que esto no significa que todos los países enfrentarán necesariamente inundaciones, sequías u olas de calor.

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La intensidad y los efectos dependerán de cada región, por lo que la OMM recomendó fortalecer los sistemas de alerta temprana y la planeación local.

¿Qué riesgos traerá un El Niño muy fuerte?

Uno de los principales focos de preocupación es la producción agrícola. La OMM advirtió que cambios en las lluvias, sequías o temperaturas más elevadas pueden afectar cultivos, reducir la disponibilidad de alimentos y presionar los precios.

Esto podría aumentar la inseguridad alimentaria en comunidades vulnerables, por lo que Saulo llamó a los gobiernos a definir desde ahora qué tipos de semillas y estrategias agrícolas son más adecuadas según los pronósticos.

Temperatura del Pacífico genera preocupación entre científicos

El boletín de la OMM también advierte sobre el fuerte aumento de la temperatura del océano.

“This exceptional El Niño demands exceptional preparation & response. Never before has WMO launched such a major mobilization with NMHSs who on the frontline of delivering the forecasts & services to save lives & livelihoods.”

SG Celeste Saulo's statement: https://t.co/D1tFMjzfME pic.twitter.com/0vMHEDUidY — World Meteorological Organization (@WMO) September 3, 2026

En la superficie del Pacífico tropical se han registrado anomalías de hasta 2.6 grados Celsius por encima de lo normal, mientras que debajo de la superficie algunas zonas presentan temperaturas superiores a la media por más de 8 grados.

Para la OMM, estos valores refuerzan la expectativa de un episodio de El Niño de gran intensidad y elevan la necesidad de preparación frente a posibles impactos en clima, agricultura y disponibilidad de agua.

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