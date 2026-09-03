Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza el 50 Aniversario del Heroico Colegio Militar en Tlalpan: EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza este jueves 3 de septiembre de 2026 la conmemoración del 50 aniversario de las instalaciones del Heroico Colegio Militar en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

El acto protocolario celebra medio siglo de formación castrense en este emblemático plantel, consolidado como un pilar fundamental en la educación, valores e historia de las Fuerzas Armadas del país.

Medio siglo de tradición e historia castrense en Tlalpan

Durante la ceremonia oficial, las autoridades federales y mandos militares destacarán la relevancia estratégica y social de esta sede castrense, inaugurada en la década de 1970 para responder a la modernización del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

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La presencia del Ejecutivo Federal subraya la firme relación institucional entre el Gobierno de México y la institución castrense.

Modernización y compromiso de las Fuerzas Armadas

El evento reunirá a mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, cadetes, egresados y personal docente.

Cabe destacar que a lo largo de cinco décadas, el plantel Tlalpan ha albergado la formación académica de generaciones de oficiales orientados al servicio de la patria, el desarrollo de la disciplina militar y la atención a la ciudadanía en tareas de protección civil.

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