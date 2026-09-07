Del Club América a Venados FC: Santiago Naveda llega a los “astados” de Yucatán

Venados FC incorporó al mediocampista mexicano Santiago Naveda como nuevo refuerzo para la presente competencia, con lo que el equipo yucateco añade una alternativa para la zona central del campo.

El futbolista, nacido el 16 de abril de 2001 en la Ciudad de México, cuenta con experiencia tanto en la Liga MX como en el futbol europeo. Su formación comenzó en las categorías juveniles del Club América, donde avanzó por los distintos equipos de fuerzas básicas hasta llegar al primer plantel.

Noticia Destacada Champions League: arranca la batalla por la 'Orejona' con tres mexicanos en acción

Naveda debutó profesionalmente con las Águilas en 2020. Durante su etapa con el conjunto capitalino tuvo participación en la máxima categoría del futbol mexicano y posteriormente continuó su trayectoria fuera del país.

En 2022, el mediocampista se trasladó a Polonia para incorporarse al Miedź Legnica, con el que disputó encuentros de la Ekstraklasa, primera división del futbol polaco. Esta etapa representó su primera experiencia en el futbol europeo.

Después de su paso por Polonia, regresó al futbol mexicano y continuó su carrera en la Liga MX con Santos Laguna.

Noticia Destacada ¡Victoria infernal! Toluca se proclama monarca de la Leagues Cup tras imponerse 2-0 al Monterrey

Dentro del terreno de juego, Naveda se desempeña principalmente como mediocentro y contención. Sus funciones incluyen la recuperación de balones, la cobertura de espacios, el posicionamiento en la zona central y el apoyo en la construcción de las jugadas desde sectores defensivos.

A nivel internacional, el jugador también ha formado parte de procesos de la Selección Mexicana en categorías juveniles y cuenta con participación en competencias internacionales.

Con esta incorporación, Venados FC amplía las opciones disponibles para el mediocampo y continúa con la conformación de su plantilla para los siguientes compromisos del torneo.