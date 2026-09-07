Cozumel identifica 120 viviendas vulnerables ante la temporada de huracanes 2026

Alrededor de 120 viviendas consideradas vulnerables permanecen identificadas en zonas de riesgo de Cozumel, principalmente en sectores como Ranchitos y Félix González, como parte de las acciones preventivas ante la temporada de huracanes 2026. Para atender una posible emergencia, cuatro planteles educativos se encuentran contemplados como refugios temporales para la población que requiera ser evacuada.

El director de Protección Civil, Alfredo Arellano Villaseñor, señaló que los inmuebles forman parte de los sectores incluidos en la planeación preventiva del municipio, donde se mantiene vigilancia ante posibles afectaciones provocadas por lluvias intensas, vientos fuertes, inundaciones y otros efectos asociados con ciclones tropicales.

El registro se relaciona con un censo de población vulnerable realizado previamente por las autoridades. En junio se había informado sobre alrededor de 770 personas ubicadas en construcciones consideradas endebles, por lo que la atención durante una contingencia deberá contemplar tanto las condiciones de las edificaciones como el número de habitantes que requieren apoyo para una eventual evacuación.

Noticia Destacada Aumentan suicidios en Cozumel; suman ocho casos en los primeros ocho meses de 2026

Los refugios temporales contemplados se encuentran en el Conalep, Colegio de Bachilleres, secundaria “Carlos Monsiváis” y Cetmar. La primera escuela está considerada como el primer punto de apertura en caso de ser necesario y cuenta con condiciones para recibir a personas que acudan acompañadas de animales de compañía.

Mencionó que, como referencia, las capacidades reportadas anteriormente para algunos de estos espacios fueron de aproximadamente 250 personas en el Conalep; 320, Colegio de Bachilleres y 250 en la secundaria “Carlos Monsiváis”. El aforo disponible deberá determinarse de acuerdo con las condiciones de cada emergencia y las necesidades de la población evacuada.

Además de los refugios para residentes, existen hoteles registrados como autorrefugios para categorías menores de ciclones, destinados principalmente a atender a visitantes y trabajadores del sector turístico durante una contingencia.

La preparación también contempla ubicar a las familias que permanecen en viviendas vulnerables y establecer las condiciones para su traslado. Entre los aspectos que deben considerarse se encuentran la disponibilidad de transporte, rutas de evacuación y necesidades de menores, adultos mayores, personas con discapacidad y animales de compañía.

El Atlas de Riesgo de Cozumel constituye otra herramienta para identificar zonas expuestas. La actualización del documento fue presentada ante el Centro Nacional de Prevención de Desastres en el 2024, después de que la versión anterior databa del 2011.

Noticia Destacada Temporada de huracanes en Q. Roo: Siete hoteles de Cancún serán sancionados por refugios anticiclónicos sin acreditar

Argelia Uc, vecina de la zona Ranchitos, señaló que la principal preocupación ante un ciclón es contar con información anticipada sobre una posible evacuación. “En caso de que sea necesario salir de la vivienda, sería importante conocer con tiempo cuándo se debe acudir al refugio y cómo se realizará el traslado”, comentó.

David Castro, residente de la colonia Félix González, consideró necesario que las familias conozcan previamente la ubicación de los refugios y las condiciones para ingresar. “La preparación debe incluir documentos, medicamentos, alimentos básicos y conocer cuál sería el refugio asignado para cada familia”, señaló.

La temporada de huracanes permanecerá activa hasta el 30 de noviembre. Durante este periodo, la identificación de viviendas vulnerables, la preparación de los espacios de resguardo y la información oportuna serán elementos para definir las acciones ante la formación o aproximación de un sistema tropical.