Cardenales propina otro doloroso revés a Lorito de Bolonchén en la Liga Chenera de Beisbol

En gran duelo de pitcheo, Cardenales de Crucero San Luis venció 2-0 a M. S. Lorito de Bolonchén de Rejón, y les propinó otro doloroso revés a los emplumados verdes que ha perdido sus tres últimos encuentros, y en esta ocasión el partido se decidió a favor de los pájaros rojos en el cierre de la octava entrada.

Este encuentro se realizó en el campo “Liborio Yam” de la comunidad de Crucero San Luis al cual asistieron cientos de aficionados al llamado "Rey de los Deportes" quiénes disfrutaron de un gran partido en donde dominó el pitcheo. El juego, correspondió a la jornada 12 de la Liga Chenera de Beisbol edición XIX “Ignacio ‘El Tigre’ España Solís”.

El pitcher ganador fue Darwin Ara quién lanzó todo el juego y solo recibió cuatro imparables y adornó su fino pitcheo con nueve ponches, en tanto que la derrota fue para Robert Sosa también en todo el trayecto, ambos son refuerzos de sus respectivos equipos.

Titanes explota a la ofensiva y gana por paliza

En el estadio “20 de noviembre” de la ciudad de Hopelchén, Titanes de Hopelchén no tuvo problema para vencer 20-0 a Vicente Guerreros Iturbide, ante decenas de aficionados que se dieron cita al inmueble de la colonia Campo de Aviación.

El pitcher ganador fue José Antonio “Clavillazo” Martínez, en labor de relevo desde la cuarta entrada al abridor zurdo José Luis Chí Bacab quién lanzó tres entradas completas, y concluyó el encuentro Luis Chí quién tiró las tres últimas entradas.

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Titanes anotó tres carreras en el primer rollo, hizo seis en la segunda tanda, y en el tercer episodio pisó la goma cuatro veces más, y en la quinta entrada anotó en tres ocasiones, y selló su victoria con cuatro carreras en la octava tanda.

Titanes abandonó la liga por 12 horas

Alrededor de las 23:00 horas del sábado, David Chí Canul presidente de los Titanes anunció en la página oficial del equipo que abandonaban la liga, y sin dar mayores explicaciones, dijo adiós con el argumento que la Liga Chenera de Beisbol no respetaba el reglamento del circuito, y anunció que se iba del torneo, pero daría una conferencia de prensa este domingo, lo cual no ocurrió.

El presidente de la Liga Héctor “La Parca” Sandoval Estrella señaló a POR ESTO! que Chí Canul al parecer ebrio en el grupo de WhatsApp de los equipos denostó contra él y otros capitanes, reclamando algunas cosas, y anunció que Titanes se va de la liga.

Sin embargo, este domingo Carlos Pérez Coyoc mánager del equipo dijo que, sí jugarían ante Guerreros de Iturbide, y expresó que el presidente del equipo David Chí Canul debe resolver sus problemas con la Liga, pero el equipo sí jugaría de local este domingo por respeto a sus aficionados y sin la presencia de Chi Canul, lo cual sí ocurrió. Este domingo, no se le vio a Chí Canul en el estadio y al parecer abandonó a su equipo.