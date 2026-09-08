Futbolista alemán es detenido por presuntamente envenenar y matar a un compañero de equipo

Lo que comenzó como una tragedia aparentemente relacionada con una enfermedad terminó convertido en una investigación por homicidio que llevó a las autoridades alemanas hasta uno de los integrantes del mismo equipo de futbol.

El detenido, identificado únicamente como Marius, tiene 35 años y pertenecía al TuS Rockenberg. Las autoridades lo señalan como sospechoso de haber provocado el envenenamiento de un compañero de 30 años, quien murió en junio de 2025.

La detención ocurrió el 1 de septiembre de 2026, más de un año después del fallecimiento y pocos días antes de que Marius tenía previsto realizar una celebración de boda durante este mes.

El viaje que terminó en tragedia

Los hechos se remontan a junio de 2025, cuando varios integrantes del equipo viajaron a Dresde como parte de una convivencia de fin de temporada.

Durante el viaje, uno de los jugadores comenzó a sentirse mal. En ese momento, su estado no hizo pensar a sus compañeros ni a sus familiares que pudiera tratarse de un delito.

Una vez de regreso en su domicilio, la condición del futbolista empeoró de manera considerable, por lo que sus familiares solicitaron asistencia médica y posteriormente fue trasladado a un hospital.

Los médicos intentaron salvarle la vida, pero el jugador murió el 16 de junio de 2025.

Los estudios realizados después de su muerte modificaron completamente el rumbo del caso. Los investigadores determinaron que había sufrido una insuficiencia multiorgánica séptica asociada con un envenenamiento.

Primero pensaron que había sido intoxicación por pescado

Durante las primeras investigaciones, una de las explicaciones consideradas fue una posible intoxicación alimentaria.

El motivo era que los integrantes del equipo habían consumido pescado durante el viaje a Dresde. Por ello, inicialmente se contempló que el jugador pudiera haber sufrido una intoxicación accidental.

Sin embargo, conforme avanzaron los análisis y las indagatorias, esta explicación comenzó a perder fuerza.

Las investigaciones terminaron colocando a Marius bajo sospecha, hasta que las autoridades concretaron su arresto el pasado 1 de septiembre.

¿Por qué habría ocurrido el presunto crimen?

Uno de los principales puntos que intenta esclarecer la Fiscalía es el posible móvil.

De acuerdo con la investigación, una de las hipótesis apunta a que el fallecimiento pudo estar relacionado con una venganza.

Además, en la localidad de Rockenberg comenzaron a circular versiones sobre un supuesto conflicto personal entre los dos futbolistas. Según esos señalamientos, ambos habrían tenido diferencias relacionadas con una mujer.

No obstante, este último elemento no ha sido confirmado oficialmente como la causa del presunto homicidio, por lo que forma parte de las versiones que todavía deben ser comprobadas por las autoridades.

Lo detuvieron días antes de su boda

La detención de Marius ocurrió en un momento especialmente significativo de su vida personal.

Después de los hechos investigados, el futbolista ya había realizado su matrimonio civil, pero tenía previsto celebrar una ceremonia más grande durante septiembre de 2026.

Sin embargo, antes de que pudiera realizarse esa celebración, fue detenido y quedó bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

Hasta ahora, el acusado no ha ofrecido declaraciones públicas sobre las acusaciones que pesan en su contra.

Por el momento, Marius permanece bajo custodia mientras continúa el procedimiento judicial.

Aunque las autoridades lo consideran sospechoso, el futbolista debe ser considerado inocente hasta que una sentencia determine legalmente su responsabilidad.