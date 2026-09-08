Santi Gimenez, Fidalgo y Obed Vargas van por la gloria en la Champions League 2026; calendario completo

El futbol mexicano tendrá nuevamente representantes en el escenario más importante de clubes de Europa. Santi Gimenez, Álvaro Fidalgo y Obed Vargas afrontarán la UEFA Champions League 2026-27 con Porto, Real Betis y Atlético de Madrid, respectivamente, en una competencia que reunirá a las grandes potencias del continente.

Después de la actividad del Mundial 2026, el protagonismo vuelve a los clubes europeos con una nueva edición del torneo que buscará al campeón número 25 en la historia de la Copa de Europa. Para los tres mexicanos, la competencia también representa una oportunidad para demostrar su nivel frente a algunos de los mejores jugadores del planeta.

Santi Gimenez busca recuperar su mejor versión

El cambio de escenario representa para Santiago Gimenez una posibilidad de comenzar una nueva etapa después de una temporada complicada. Su llegada al FC Porto le permitirá regresar a una institución donde varios futbolistas mexicanos han conseguido destacar y, además, disputar nuevamente la máxima competición europea.

El delantero tendrá una exigente agenda con los Dragones, ya que enfrentará a clubes como Manchester City, Napoli y Liverpool. También tendrá dos encuentros con un significado especial: se reencontrará con el Real Betis de Álvaro Fidalgo y posteriormente volverá al estadio del Feyenoord, uno de sus antiguos equipos.

Calendario del FC Porto en Champions League:

8 de septiembre de 2026: FC Porto vs. Manchester City

14 de octubre de 2026: Real Betis vs. FC Porto

20 de octubre de 2026: FC Porto vs. PSV Eindhoven

4 de noviembre de 2026: FC Porto vs. Napoli

24 de noviembre de 2026: Feyenoord vs. FC Porto

9 de diciembre de 2026: Liverpool vs. FC Porto

19 de enero de 2027: FC Porto vs. Slavia Praha

27 de enero de 2027: LASK vs. FC Porto

Fidalgo, ante el reto de ganarse un lugar

Para Álvaro Fidalgo, la Champions League llega en un momento clave. Aunque durante el mercado de fichajes surgieron versiones sobre una posible salida del Real Betis, Manuel Pellegrini decidió incluir al mediocampista mexicano en el plantel que afrontará la máxima competencia europea.

El futbolista tendrá que aprovechar cada oportunidad debido a la fuerte competencia interna en el mediocampo del Betis, donde aparecen nombres como Dani Ceballos, Nelson Deossa, Pablo Fornals, Giovani Lo Celso e Isco Alarcón. Su rendimiento será determinante para convencer al técnico chileno.

La temporada europea también le permitirá medirse con rivales de primer nivel como Borussia Dortmund, Arsenal y Bayern Múnich. Después de su destacada actuación en el triunfo frente al Real Madrid, Fidalgo buscará mantener esa línea tanto en LaLiga como en la Copa del Rey y, especialmente, en la Champions.

Calendario del Real Betis en Champions League:

8 de septiembre de 2026: Lille vs. Real Betis

14 de octubre de 2026: Real Betis vs. FC Porto

21 de octubre de 2026: Real Betis vs. Feyenoord

4 de noviembre de 2026: Borussia Dortmund vs. Real Betis

24 de noviembre de 2026: Slovan Bratislava vs. Real Betis

9 de diciembre de 2026: Real Betis vs. Como

20 de enero de 2027: Real Betis vs. Arsenal

27 de enero de 2027: Bayern Múnich vs. Real Betis

Obed Vargas, con una oportunidad frente a los grandes

El escenario para Obed Vargas es diferente. El mediocampista llegó al Atlético de Madrid dentro de un proyecto en el que inicialmente se contemplaba una cesión para que pudiera sumar experiencia y minutos antes de competir por un puesto en el primer equipo.

Mientras se define su futuro, Vargas tendrá que aprovechar las oportunidades que tenga con el conjunto dirigido por Diego Simeone. La exigencia será máxima, pero también tendrá una vitrina inmejorable para mostrar sus condiciones ante rivales de enorme jerarquía.

En el calendario aparecen compromisos frente a Liverpool, Manchester United y Bayern Múnich, además de otros encuentros ante Stuttgart, PSV Eindhoven, Bodø/Glimt y Fenerbahce. Competir en Champions, LaLiga y Copa del Rey podría ser fundamental para que el mexicano gane terreno dentro del proyecto rojiblanco.

Calendario del Atlético de Madrid en Champions League:

9 de septiembre de 2026: Liverpool vs. Atlético de Madrid

13 de octubre de 2026: Atlético de Madrid vs. Manchester United

20 de octubre de 2026: Stuttgart vs. Atlético de Madrid

3 de noviembre de 2026: Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich

25 de noviembre de 2026: Atlético de Madrid vs. Viking

9 de diciembre de 2026: PSV Eindhoven vs. Atlético de Madrid

19 de enero de 2027: Bodø/Glimt vs. Atlético de Madrid

27 de enero de 2027: Atlético de Madrid vs. Fenerbahce

Más allá de la participación de los tres mexicanos, la Champions League 2026-27 volverá a reunir a los principales protagonistas del futbol europeo. Clubes como Real Madrid, Barcelona y Paris Saint-Germain aparecen entre los grandes aspirantes a quedarse con el trofeo.

Para Santi Gimenez, Álvaro Fidalgo y Obed Vargas, la misión será mucho más personal: aprovechar cada minuto, competir contra la élite y demostrar que el talento mexicano puede tener protagonismo en la Champions League.