¿Quién juega hoy? Partidos de este 8 de septiembre, horarios y dónde ver en vivo la Champions League

La actividad futbolística no se detiene y este martes 8 de septiembre trae una jornada cargada de compromisos, encabezada por el arranque de la UEFA Champions League 2026-27 y el posible debut de Santiago Giménez con el Porto en el máximo torneo europeo de clubes.

La agenda del día también incluye la participación de la Selección mexicana en el Mundial Femenil Sub 20 de Polonia, así como los compromisos de varios futbolistas aztecas que militan en el extranjero.

El primer duelo del día será el que dispute México ante la anfitriona Polonia en el Mundial Femenil Sub 20, un partido que se jugará a las 10:00 am tiempo del centro de México y que podrá seguirse a través de las señales de Canal Nueve, ViX y TUDN.

En cuanto a los mexicanos en el extranjero, Julián Quiñones verá acción con el Al Qadisiya, que recibirá al Al-Ahli en la liga saudí a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Poco después, a las 12:45 pm, el Olympiacos de Armando 'Hormiga' González enfrentará al Volos en la Copa de Grecia, mientras que a la 1:00 pm el Bolton recibirá al West Ham, club de Edson Álvarez, en la Championship inglesa.

El plato fuerte llegará con el inicio de la UEFA Champions League, que abrirá su fase de grupos con seis encuentros de peso: Brujas vs. Aston Villa y AEK vs. LASK, ambos a las 10:45 am, además de una tanda de cuatro partidos a la 1:00 pm que incluye el debut del Porto de Santiago Giménez ante el Manchester City, junto con Borussia Dortmund vs. Villarreal, Lille vs. Betis y Real Madrid vs. Inter.

Para el público en Estados Unidos, los duelos de Champions estarán disponibles a través de distintas señales según el encuentro: UniMás, TUDN, ViX y la app de TUDN transmitirán el Brujas-Aston Villa y el Porto-Manchester City, mientras que ViX cubrirá AEK-LASK, Borussia Dortmund-Villarreal y Lille-Betis; el duelo Real Madrid-Inter se podrá ver por DAZN.

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