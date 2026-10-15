U2 en México 2027: ¿Cómo registrarse gratis para la preventa de boletos? fecha límite y horario

El registro gratuito para la preventa de U2 en la Ciudad de México ya está disponible. Los fans que quieran asistir a alguno de los dos conciertos de la banda irlandesa en el Estadio GNP Seguros deberán completar el proceso en línea para tener acceso a la venta anticipada del jueves 22 de octubre.

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. regresarán a México después de nueve años con dos presentaciones programadas para febrero de 2027. Ante la expectativa por su regreso, Ticketmaster habilitó una modalidad de registro sin costo para que los seguidores tengan la oportunidad de comprar sus entradas antes de la venta general.

A diferencia de otras preventas que requieren una membresía de la agrupación, esta alternativa no tiene costo de inscripción ni exige un código especial. Sin embargo, registrarse no garantiza conseguir boletos, pues la compra dependerá de la disponibilidad de entradas.

¿Dónde registrarse GRATIS para la preventa de U2?

Los interesados deben ingresar al sitio oficial habilitado por Ticketmaster México para completar su registro.

Enlace de registro: https://signup.ticketmaster.com.mx/u2

El proceso es completamente digital y se realiza desde la cuenta personal de Ticketmaster. Estos son los pasos que debes seguir:

Entra a la página oficial de registro de U2. Selecciona el concierto al que deseas asistir: martes 23 o viernes 26 de febrero de 2027. Puedes elegir ambas fechas. Acepta los términos y condiciones. Inicia sesión en tu cuenta de Ticketmaster y completa el registro. Verifica que hayas terminado el proceso para quedar habilitado para participar en la preventa correspondiente.

Una vez realizado el registro, no necesitas introducir un código especial para esta modalidad. Ticketmaster también contempla el envío de un recordatorio un día antes de la venta, con el enlace para ingresar a la compra.

¿Hasta cuándo puedes registrarte para la preventa de U2?

Los fans tienen hasta el domingo 18 de octubre de 2026, a las 21:59 horas, para completar su inscripción gratuita.

Es importante no dejar el trámite para el último momento, especialmente si todavía necesitas crear una cuenta o recuperar tus datos de acceso a Ticketmaster.

¿Cuándo es la preventa gratuita de U2 y a qué hora comienza?

La preventa para quienes completaron el registro se realizará el jueves 22 de octubre de 2026. Estos son los horarios anunciados:

Fecha: jueves 22 de octubre de 2026.

jueves 22 de octubre de 2026. Hora de inicio: 10:00 horas.

10:00 horas. Hora de cierre: 22:00 horas.

22:00 horas. Plataforma: Ticketmaster México.

La recomendación es ingresar a la fila virtual aproximadamente 30 minutos antes del inicio, es decir, a las 9:30 de la mañana. Esto no garantiza una entrada, pero te permitirá estar preparado antes de que comience la venta.

¿Cuándo son los conciertos de U2 en la Ciudad de México?

La banda irlandesa ofrecerá dos conciertos en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira The Greatest Show on Earth World Tour.

Martes 23 de febrero de 2027.

Viernes 26 de febrero de 2027.

Los precios de los boletos no se habían dado a conocer en la información publicada al momento del anuncio, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales antes de realizar cualquier compra.

Si quieres asistir, el primer paso es completar el registro gratuito antes de la fecha límite. Así podrás participar en la preventa del 22 de octubre y buscar tus entradas antes de la venta general, programada para el viernes 23 de octubre.