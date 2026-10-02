La Casa de los Famosos México: Conductores explotan por la eliminación de Yahir del polémico reality

El día de ayer, Yahir se convirtió en el último eliminado de La Casa de los Famosos México, situación que para muchos fans fue una completa sorpresa, pero también para algunas personalidades de la farándula, quienes no estuvieron muy de acuerdo con su salida.

Yahir se quedó con el sexto lugar de la cuarta temporada y a solo cuatro días de poder llegar a la gran final para buscar el premio de los cuatro millones de pesos.

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Personalidades protestan por la salida de Yahir de La Casa de los Famosos México

Una de las primeras personalidades en levantar la voz por la eliminación de Yahir del reality, fue Lucero, quien en sus redes sociales publicó un fuerte mensaje, afirmando que va a dejar de ver el programa.

“Pues con la salida de Yahir ya no tengo para qué ver la tele…”

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Otra de las personalidades que se mostró muy molesta con la salida del cantante, fue Andrea Legarreta, quien también publicó en sus redes sociales, donde solamente calificó de ‘absurda’ la eliminación de Yahir.

Por su parte, Galilea Montijo también se mostró sorprendida por la eliminación del cantante, quien para muchas personas era uno de los favoritos para quedarse con el primer lugar de la cuarta temporada.

En las redes sociales, también hubo una fuerte reacción por parte de los fans, quienes levantaron la voz, cuestionando el formato de votación, mientras que otros calificaron la salida de Yahir como injusta.

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