Sofía Castro va a darle vida a Angélica Rivera en la bioserie de 'La Gaviota'

De nueva cuenta, la plataforma de Netflix ha vuelto a sorprender con la confirmación de su nueva producción ‘Tulipán’, la cual es una bioserie sobre la vida de Angélica Rivera, la popular actriz de televisión conocida como ‘La Gaviota’ y después se convirtió en la Primera Dama.

Este lunes, se reveló que la bioserie ‘Tulipán’, ya tendría una próxima fecha de estreno, pero uno de los detalles que más sorprendió, fue al confirmarse que la protagonista va a ser la hija de Angélica Rivera, Sofía Castro.

Noticia Destacada Angélica Rivera celebra su cumpleaños 57 con una fiesta al lado de sus amigas e hijas

Sofía Castro va a interpretar a su mamá en su próxima bioserie

La plataforma fue la encargada de revelar los detalles de la producción, confirmando la participación de Sofía Castro como ‘La Gaviota’, afirmando que era la mejor candidata para el papel, además de que los fans siempre han destacado el gran parecido que tienen.

"Nadie mejor que @sofia_96castro para ser @angelicariverahoficial ¡SON IDÉNTICAS!"

Noticia Destacada Sofía Castro pide respeto a los medios de comunicación, tras sufrir un altercado

¿Cuándo se estrena la bioserie de Angélica Rivera?

De acuerdo con la información de la plataforma de streaming, las grabaciones de ‘Tulipán’ ya comenzaron, pero va a ser hasta el próximo año cuando llegue a la pantalla, aunque ya revelando las primeras fotos de Sofía Castro y Angélica Rivera juntas, haciendo promoción a la bioserie.

"¡Arranca la producción de la serie autobiográfica de Angélica Rivera! Del mismo productor de ‘Luis Miguel, la serie’ y protagonizada por Sofía Castro, llegará a Netflix en 2027"

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal