Famoso vocalista de Yaguarú falleció de forma inesperada

El ambiente musical en México se encuentra de luto, pues se dio a conocer que este viernes 30 de octubre, la agrupación Yaguarú, confirmó el inesperado fallecimiento de Fernando Castillo Castro, quien durante años fue uno de sus vocalistas.

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Yaguarú despide con emotivo mensaje a uno de sus vocalistas

Por medio de las redes sociales de la agrupación, confirmó la muerte de su vocalista, aunque no revelaron los detalles sobre su fallecimiento, el famoso era conocido por interpretar temas como “Pero tu mirada” y “Cuéntale”.

“Hoy nos duele el corazón. Nos cuesta encontrar las palabras para despedir a alguien que fue parte de nuestra historia, de nuestro camino y de esta gran familia Los Yaguar de Ángel Venegas. Querido Don Fer Castillo, hoy no despedimos solamente a una gran voz de la cumbia; despedimos a un compañero, a un ser humano que dejó una huella en nuestras vidas y que tuvo el privilegio de compartir con nosotros una parte de este hermoso camino musical. Tu voz fue mucho más que talento. Fue mucho sentimiento, fue alegría, fue identidad. A través de tus interpretaciones llegaste al corazón de miles de personas, acompañaste historias de amor, momentos inolvidables y generaciones que encontraron en tus canciones una razón para cantar, bailar y emocionarse”

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La agrupación mandó sus condolencias a su familia, mencionando que los están acompañando en este momento tan complicado.

"A tu familia, amigos y seres queridos, les enviamos un abrazo profundo y nuestras más sinceras condolencias. Deseamos que encuentren consuelo y fortaleza en todo el cariño que hoy tantas personas sienten por ti. Gracias por haber sido parte de nuestra familia, Don Fer. Gracias por tu voz, por tu entrega y por tanto que nos dejas. Hoy te despedimos con lágrimas y el corazón destrozado, pero también con un inmenso agradecimiento por haberte tenido en nuestras vidas. Descansa en paz, querido compañero. En Los Yaguarú siempre tendrás un lugar y en nuestros corazones nunca dejarás de estar”

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