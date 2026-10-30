La Granja VIP: Natalia Alcocer y Manelyk tiene polémico enfrentamiento, ¿van a tener una sanción?

La noche de ayer, jueves 29 de octubre, se llevó a cabo el ‘Duelo de la Salvación’ dentro de La Granja VIP, pero antes tuvieron la dinámica de ‘Poner tierra’, donde se vivieron momentos de mucha tensión, principalmente entre Natalia Alcocer y Manelyk.

Cuando fue el turno de la influencer, Manelyk decidió irse con Natalia Alcocer, quienes se hicieron de palabras, pues le mencionó a la conductora que supuestamente tiene un discurso de apoyo a las mujeres, pero hace comentarios pasivos agresivos.

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¿Qué pasó entre Natalia Alcocer y Manelyk?

Al escuchar esas palabras, Manelyk le recordó que Mónica Escobedo la criticó por tener celulitis, tema que había hecho enojar a Alcocer. Pero, después Natalia habló de cuerpos ajenos, lo que movió a la influencer.

“Te aventaste un comentario pasivo-agresivo cuando a Pablo le sacaron a la luz que volteaba a ver a Ivonne, a ‘La Bebeshita’ y a mí, diciendo ‘yo también voltearía a ver esos cuerpos con esas n*lgas y es que a mí no me gustan esos cuerpos, no son de mi agrado’”.

Ante esto señalaron a Natalia de contradecirse, pero la famosa decidió responder y aseguró que le daría lección de “educación y valores”, por lo que el enfrentamiento fue creciendo entre ellas.

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“Otras veces no te contestaba porque mi mamá me dijo ‘cuando uno discute con un pende… o se pone a su nivel’. Discutir con una persona como tú, que entienda lo que otra persona dice, porque el comentario que hice ayer lo recibiste a como tú quisiste recibirlo”.

Además, le habló de las inseguridades que tiene, a lo que Mane aseguró no tener, pero Natalia continuo:

“Mira, mi vida, cómo dices, cuál es tu fracesita: ‘Las perras con las perras y las pendejas con las pendejas’. Las damas con las damas. Los seres humanos hablamos con los seres humanos. Y yo con una perrita que ladra, corrientita como tú, no voy a hablar”.

Al final, Kristal tuvo que frenar el enfrentamiento, mientras que los otros granjeros estaban escuchando su polémica discusión.

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