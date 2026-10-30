INE alista elecciones de 2027: Blanca Cruz anuncia revisión de recursos y cambios en decisiones internas

La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, aseguró que la organización de las elecciones de 2027 será una prioridad de su gestión, al tiempo que anunció una revisión del ejercicio de los recursos públicos y el fortalecimiento de la transparencia institucional.

A través de un mensaje dirigido al personal del organismo, la funcionaria reconoció el trabajo de quienes integran las oficinas centrales, juntas locales y distritales, así como los módulos de atención ciudadana.

Cruz García destacó que la estructura profesional del INE será fundamental para garantizar la continuidad de las actividades durante esta etapa de transición en la Presidencia del organismo.

¿Qué cambios anuncia Blanca Cruz en el INE?

La presidenta provisional señaló que su administración buscará fortalecer las decisiones colegiadas, mejorar la coordinación entre las diferentes áreas y revisar la administración de los recursos públicos.

Explicó que el organismo deberá cumplir sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, además de colaborar con las autoridades fiscalizadoras en las revisiones correspondientes.

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En este sentido, destacó que las decisiones institucionales deberán tomarse mediante el diálogo y la participación de las consejerías, con apego a los procedimientos establecidos.

Blanca Cruz garantiza continuidad de las elecciones de 2027

La consejera presidenta provisional sostuvo que los preparativos del Proceso Electoral Federal 2026-2027 continuarán conforme a los calendarios y procedimientos establecidos, pese a los cambios registrados en la dirección del INE.

Asimismo, reconoció la experiencia del personal que participa en la organización electoral y señaló que su trabajo será determinante para cumplir las responsabilidades del instituto.

Blanca Yassahara Cruz García asumió la Presidencia provisional del INE el 27 de octubre, tras ser designada por unanimidad del Consejo General.

La Consejera Presidenta Provisional del INE, @BlancaYCG, envió un mensaje a las y los trabajadores del Instituto sobre las acciones que se mantendrán durante este periodo. En su intervención, destacó la fortaleza, el profesionalismo y el compromiso de la estructura laboral, tanto de las Oficinas Centrales como de las juntas locales, distritales y módulos de atención. Aseveró que el Instituto dará prioridad al avance del Proceso Electoral Federal 2026-2027 y resaltó los puntos clave para esta nueva etapa: Colegialidad en las decisiones del Instituto. Mejor coordinación institucional. Revisión de recursos públicos. "La función electoral y la rendición de cuentas son obligaciones que debemos atender de manera simultánea". — @INEMexico (@INEMexico) October 30, 2026

Su encargo se mantendrá hasta que la Cámara de Diputados designe a la persona que ocupará definitivamente la Presidencia por el periodo restante.

La funcionaria reiteró que la prioridad será mantener la operación del INE y avanzar en la organización de las elecciones de 2027, mientras se fortalecen los mecanismos internos de coordinación, supervisión y rendición de cuentas.

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