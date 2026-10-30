Presidenta de México reconoce labor de las Fuerzas Armadas en desastres y destaca legado humanitario del Plan DN-III-E

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció la labor de las Fuerzas Armadas en el rescate de personas y la atención a comunidades afectadas por desastres naturales, durante la ceremonia por el 60 aniversario del Plan DN-III-E.

Desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Zumpango, Estado de México, este viernes 30 de octubre de 2026, la mandataria agradeció al personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional por su participación en las tareas de auxilio a la población.

Sheinbaum destacó que, durante seis décadas, el Plan DN-III-E ha sido uno de los mecanismos de respuesta de las Fuerzas Armadas ante emergencias y subrayó el compromiso de los militares con las familias que enfrentan situaciones de riesgo.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la labor de las Fuerzas Armadas?

Durante su discurso, la presidenta sostuvo que el Plan DN-III-E refleja la vocación de servicio del personal militar y su participación en acciones de protección civil.

Explicó que las tareas de búsqueda, rescate, distribución de alimentos, retiro de escombros y apertura de caminos representan, desde su perspectiva, una expresión de solidaridad con la población.

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La mandataria también recordó el origen histórico de las Fuerzas Armadas mexicanas y destacó su relación con los movimientos que surgieron durante la Revolución Mexicana.

Asimismo, señaló que el programa de auxilio comparte una orientación humanitaria con el Plan Marina, mediante el cual la Secretaría de Marina participa en la atención de emergencias.

Sheinbaum recuerda apoyo militar durante las lluvias de 2025

La presidenta recordó las acciones de las Fuerzas Armadas durante las lluvias que afectaron a cinco estados del país en 2025.

Señaló que tuvo oportunidad de observar personalmente a elementos militares realizar tareas de rescate, distribución de alimentos, limpieza de caminos y apoyo a familias que perdieron sus viviendas.

Sheinbaum destacó que el personal trabajó durante largas jornadas en condiciones adversas para atender a las comunidades afectadas.

La mandataria agradeció a los militares por su participación en las labores de emergencia y reconstrucción, así como por el acompañamiento brindado a las familias durante los desastres.

¿Por qué Sheinbaum destacó el legado de Felipe Ángeles?

Durante la ceremonia, la presidenta también hizo referencia al general Felipe Ángeles y consideró significativo que el aniversario del Plan DN-III-E se celebrara en el aeropuerto que lleva su nombre.

Sheinbaum recordó las convicciones humanistas y pacifistas del militar, particularmente su defensa de la vida y la dignidad humana.

En ese contexto, afirmó que el trabajo de las Fuerzas Armadas no se limita a su preparación y disciplina, sino que también comprende la protección de la población ante situaciones de emergencia.

Al concluir su discurso, Claudia Sheinbaum reiteró su agradecimiento a los integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional por las labores realizadas durante seis décadas de aplicación del Plan DN-III-E.

IO