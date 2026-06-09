Ronaldinho incursiona en la música con su álbum “Camisa 10” colaborando con Luis R Conriquez

El legendario exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho ha hecho oficial su incursión en la industria musical con el lanzamiento de su álbum debut titulado “Camisa 10”. Este ambicioso proyecto fue estrenado globalmente este martes, 9 de junio de 2026, el exjugador aprovechó la emoción previa al inicio de la Copa del Mundo.

La legendaria estrella del fútbol presentó este trabajo bajo su propio sello discográfico internacional, Tu Música. Sin embargo; alguno de los aspectos más llamativos de este proyecto musical fue la colaboración con Luis R. Conriquez, además de otras estrellas musicales.

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Detalles de "Camisa 10" el nuevo álbum musical de Ronaldinho

El álbum destaca por su escala masiva, compuesto por nada menos que 60 canciones que fusionan ritmos tan diversos como el reguetón, trap, afrobeats, dancehall y música regional. Para armar este auténtico "equipo de gala", Ronaldinho reclutó a 44 artistas de 18 países distintos.

Entre las figuras más destacadas de este escaparate multicultural se encuentran íconos globales de la talla de Sean Paul, Pitbull, Juan Magán, Justin Quiles y Lenny Tavárez, convirtiendo la producción en una de las propuestas más eclécticas y ambiciosas del año llegando días antes de iniciar el Mundial 2026.

¿Cómo es la colaboración de Luis R Conriquez con Ronaldinho?

A pesar de que Ronaldinho funciona principalmente como el curador, productor y la mente creativa detrás de este megaálbum, el astro brasileño decidió prestar su voz únicamente en tres canciones, reservando una de ellas para el talento mexicano, siendo uno de estos temas con Luis R Conriquez.

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La canción en la que participa Luis R Conriquez se llama “Bajo Perfil”, siendo el tema principal en el que Ronaldinho colabora directamente de la mano con el mexicano, uno de los máximos exponentes de los corridos y la música regional mexicana actual.

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