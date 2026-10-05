¿Por qué el Embajador de EU, Ronald D. Johnson, visitó Querétaro? Cancillería explica el motivo y cuándo fue

Este lunes durante la Mañanera del Pueblo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre la invitación que hizo el Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, al Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para colocar la primera piedra de una academia internacional de capacitación de policía.

La jefa del Ejecutivo fijó su postura ante el acontecimiento y aseguró que no fue correcto, pues el tema de seguridad es de nivel federal pero ninguna de las instituciones encargadas fue invitada.

"No invitaron a la Defensa, no invitaron al Gabinete de Seguridad Federal, no invitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sí invitó al Embajador de EUA. Habla del Embajador de EUA y del Gobernador de Querétaro".

"Hasta ahora nosotros hemos tenido buena relación con el Embajador y ha ayudado a resolver temas diversos que tenemos con el Gobierno de los EUA, pero sí hay temas en donde nos preguntamos por qué no es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como debe ser, como está la ley planteada", declaró la Presidenta.

La cooperación entre los Estados Unidos y #Querétaro en materia de formación policial especializada, tiene ahora una casa en nuestro estado: la Academia Internacional de Capacitación Policial. Hoy colocamos la primera piedra de este espacio donde continuaremos con el esfuerzo que hemos estado realizando por años: invertir en la preparación de nuestros policías, elevar sus estándares y buscar experiencias que nos permitan defender y servir cada vez mejor a las familias queretanas. Agradezco enormemente al gobierno de los Estados Unidos, y al señor Embajador Ronald Johnson, por la colaboración que hemos construido y por la confianza depositada en nuestro estado, elegido para establecer esta academia internacional, única en su tipo en América Latina. — Mauricio Kuri (@makugo) October 3, 2026

La mandataria aseguró que, al conocer esta situación, solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se comunicara con el Embajador de Estados Unidos y también con el Gobernador de Querétaro.

Ante este escenario, la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por el Canciller Roberto Velasco, emitió un comunicado oficial en el que explicó y aclaró lo sucedido durante la visita del diplomático estadounidense a la entidad queretana.

"Conforme a la Ley de Seguridad Nacional, para cualquier capacitación o proyecto de cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero debe solicitarse el visto bueno previo del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional. La Cancillería acompaña a los gobiernos estatales y municipales en estas gestiones", detalló.

También destacó en el documento que el 25 de septiembre recibió un oficio del Gobierno de Querétaro que informaba sobre la visita del embajador de Estados Unidos de América, con el propósito de abordar “diversos temas de interés común”.

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De acuerdo con Relaciones Exteriores, en el mencionado oficio se precisaba que la visita “no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia".

Puntualizó que la Academia Internacional de Capacitación Policial es un proyecto que prevé cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero, por lo que corresponde presentarlo al GANSEG.

"México y los Estados Unidos mantienen una sólida colaboración en materia de seguridad, basada en el respeto a la soberanía y la integridad territorial, el respeto y la confianza mutuos, la responsabilidad compartida y diferenciada, y la cooperación sin subordinación", asegura en el texto.