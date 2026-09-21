Cazzu prende las alarmas al aparecer usando una máscara de oxígeno, esto pasa con su salud

Desde hace un tiempo, la cantante Cazzu ha tenido que enfrentar todo tipo de adversidades en cuanto a su vida personal y profesional. Sin embargo, en esta ocasión, la famosa preocupó a sus seguidores, después de compartir una imagen en donde aparece utilizando una máscara de oxígeno.

De acuerdo con lo que se sabe, esta situación le ha ocasionado que tuviera que posponer unas presentaciones en su gira ‘Latinaje En Vivo’, pues mencionó que contrajo un virus y no puede seguir con su agenda.

Noticia Destacada Cazzu cancela sus conciertos por fuerte virus; ¿cómo se encuentra la cantante?

¿Qué está pasando con la salud de Cazzu?

Anteriormente, aseguró que se había enfermado de influenza el cual tuvo algunos efectos en su respiración, aunque hizo todo lo posible para continuar con sus compromisos laborales, pero no lo ha logrado hacer.

“Hace unos días atrás me agarré un virus, una influenza, una cosa ahí bastante potente”

Noticia Destacada Cristy Nodal estrena “Regalo de Luna” por el cumpleaños de Inti, hija de Nodal y Cazzu

Además, compartió una imagen en donde aparece utilizando una mascarilla de nebulización. Esta la acompañó con un mensaje en donde explicó que quería recuperarse para estar presente en el evento programado para el 21 de septiembre en Moreno, Buenos Aires.

Cabe mencionar que esta situación ocurrió después del comunicado que hizo sobre Christian Nodal y la llamada “Ley Cazzu”, ante esto la cantante no dudó en responder.

“Me silenciaron legalmente y sobre todo injustamente. Lo hicieron exactamente para poder hacer esto: mentir y manipular una situación que se cae de madura. Yo opté por no coartar la libertad de nadie para hablar, porque pienso que el pez por la boca muere. Todavía no sé si acerté (...) Solo una cosa tomaré del texto que leí. Y es que yo también espero el día que la historia se conozca realmente como es"

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal