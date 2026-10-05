‘La Granja VIP’ abre sus puertas para el habitante número 21 de la nueva temporada

Durante la noche del domingo 4 de octubre, ‘La Granja VIP’ vivió otra gala de eliminación, sin embargo, lo que generó sorpresa en gran parte del público fue el anunció de la integración de un nuevo habitante al show. La producción dio a conocer al habitante número 21 del programa.

Tras confirmarse la salida de Kenny como la cuarta expulsada del reality show, se compartió la identidad del nuevo integrante del programa, sobre el cual se habían generado diversas especulaciones en redes sociales. Sin embargo; ni los participantes ni el público se esperaba al nuevo integrante.

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¿Quién es el habitante número 21 de ‘La Granja VIP’?

Después de confirmar la eliminación de Kenny de la segunda temporada de ‘La Granja VIP’, se integró al programa el habitante número 21. En redes sociales se especuló que podría ser Adrián Marcelo, sin embargo, la producción tenía una sorpresa preparada que dejó atónitos a todos.

El nuevo integrante resultó ser Tlacoyo, un perro rescatado en situación de calle que ingresó al programa para convivir con los participantes y convertirse en la mascota oficial de esta temporada. Su llegada no tiene fines competitivos, sino el propósito de recibir cuidados, cariño y compañía durante la estancia de los concursantes.

La conductora Kristal Silva detalló que el canino pasó un largo periodo viviendo en la calle antes de ser rescatado e integrado a la transmisión. En las próximas transmisiones se darán a conocer más detalles de su historia de rescate y cómo se adaptará a la rutina diaria de la competencia.

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