Mujer pierde el control de su automóvil y derriba anuncio municipal en el fraccionamiento Maderas

Un accidente vial registrado la noche de este lunes en el fraccionamiento Maderas dejó como saldo cuantiosos daños materiales, luego de que una mujer perdiera el control del automóvil que conducía y terminara sobre el camellón, donde impactó y derribó un anuncio publicitario propiedad del Gobierno Municipal. No se reportaron personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Nardos, en el cruce con Boquerón del Palmar, donde la conductora circulaba a bordo de un automóvil Mazda de color rojo, sin matrículas de circulación.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, al intentar incorporarse desde Boquerón del Palmar hacia la avenida Nardos, la conductora habría tomado la curva a velocidad inmoderada, lo que provocó que perdiera el control del vehículo.

El automóvil derrapó y terminó proyectándose de frente contra el camellón, para posteriormente impactarse contra un anuncio publicitario perteneciente a la comuna, el cual resultó severamente dañado.

El automóvil derrapó y terminó proyectándose de frente contra el camellón. / Por Esto.

La fuerza del impacto también ocasionó daños en la parte delantera del Mazda, afectando componentes de la carrocería y el área del motor. Tras la colisión, el vehículo presentó una fuga de líquidos y aceite, que quedaron esparcidos sobre la superficie de rodamiento.

La conductora no presentó lesiones, aunque sufrió una crisis nerviosa y fue auxiliada en el lugar por familiares y conocidos que acudieron tras conocer lo ocurrido.

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Al sitio arribaron peritos de Tránsito para realizar las diligencias correspondientes, además de ajustadores de la compañía aseguradora, quienes intentaron llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados.

Sin embargo, debido a que entre los bienes afectados se encontraba infraestructura propiedad del Gobierno Municipal, el caso fue turnado ante la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades y determinar la reparación de los daños.

Al sitio arribaron peritos de Tránsito para realizar las diligencias correspondientes. / Por Esto.

Finalmente, el automóvil fue retirado del lugar y trasladado al corralón municipal, donde permanecerá mientras se determina el procedimiento correspondiente y se acuerda el pago de los daños ocasionados al patrimonio público.

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