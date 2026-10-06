Muere estrella de las telenovelas a los 59 años, esto se sabe sobre su fallecimiento

De nueva cuenta la industria del entretenimiento se encuentra pasando por momentos muy complicados, luego de confirmarse el fallecimiento de un querido actor de telenovelas que durante muchos años, fue un referente de la industria.

Según la información que ha sido revelada en diferentes medios y en las redes sociales, el famoso tuvo algunos problemas de salud, ya que tenía varios años luchando contra el cáncer, hasta que perdió la batalla a los 59 años de edad.

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Fue el pasado lunes 5 de octubre, cuando se reveló que Mark Mortimer, quien alcanzó uno de los puntos más importantes de su carrera con la telenovela "Another World”, había fallecido de forma inesperada, luego de que en 2024, había sido diagnosticado con cáncer.

Así fue la carrera de Mark Mortimer

Además, Mark Mortimer logró ser reconocido a nivel mundial, gracias a su papel como "Nick Hudson" en la telenovela "Another World". También tuvo participación en otras producciones como"Spin City" y en la película "The Nowhere Man".

A través de un comunicado, la familia confirmó el fallecimiento de Mark Mortimer, estos hechos ocurrieron el 23 de septiembre, por el momento no han sido revelados más detalles sobre su partida.

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Recordemos que Mark Mortimer también hizo una importante carrera en el mundo del modelaje y formó parte del Ejército de los Estados Unidos.

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