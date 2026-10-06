Nicola Porcella reaparece y muestra cómo luce su nueva nariz 

El actor y conductor peruano Nicola Porcella volvió al centro de la atención pública este martes 6 de octubre tras ausentarse durante varios días de la pantalla chica. El participante de ‘La Casa de los Famosos México’ reapareció en “Hoy” y en sus plataformas digitales para mostrar el resultado visual de la intervención médica a la que se sometió en el rostro.
El actor se tuvo que someter a una cirugía correctiva derivada de un golpe que recibió durante el evento Ring Royale. De acuerdo con lo señalado; Porcella recibió un impacto que afectó la estructura de su nariz, zona que ya había sido intervenida con anterioridad, obligándolo a recibir una nueva intervención.
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A través de sus historias de Instagram y durante la emisión de “Hoy”, Porcella exhibió los cambios en su perfil nasal, aclarando que la zona aún continúa en proceso de desinflamación y recuperación gradual. Sin embargo; el actor se mostró feliz de volver al programa matutino.
La reaparición del modelo generó una ola de reacciones divididas entre sus seguidores y usuarios en redes sociales: mientras algunos destacaron su cambio estético, otros expresaron comentarios críticos sobre el aspecto temporal de su rostro durante esta etapa postoperatoria.
A pesar de los comentarios críticos hacia su rostro, Nicola Porcella no ha emitido una postura oficial ni un comunicado directo para responder de forma específica a las burlas surgidas en redes sociales sobre el aspecto de su nueva nariz. Sin embargo; pidió tiempo para que los tejidos se desinflamen y el procedimiento quirúrgico tome su forma definitiva.