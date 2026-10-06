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Nicola Porcella reaparece y muestra cómo luce su nueva nariz 

El conductor de “Hoy” volvió al programa matutino mostrando el resultado de su intervención médica.

Por Redacción Por Esto!

6 de oct de 2026

2 min

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Nicola Porcella reaparece y muestra cómo luce su nueva nariz.
Nicola Porcella reaparece y muestra cómo luce su nueva nariz. / Instagram: nicolaporcella12

El actor y conductor peruano Nicola Porcella volvió al centro de la atención pública este martes 6 de octubre tras ausentarse durante varios días de la pantalla chica. El participante de ‘La Casa de los Famosos México’ reapareció en “Hoy” y en sus plataformas digitales para mostrar el resultado visual de la intervención médica a la que se sometió en el rostro.

El actor se tuvo que someter a una cirugía correctiva derivada de un golpe que recibió durante el evento Ring Royale. De acuerdo con lo señalado; Porcella recibió un impacto que afectó la estructura de su nariz, zona que ya había sido intervenida con anterioridad, obligándolo a recibir una nueva intervención.

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A través de sus historias de Instagram y durante la emisión de “Hoy”, Porcella exhibió los cambios en su perfil nasal, aclarando que la zona aún continúa en proceso de desinflamación y recuperación gradual. Sin embargo; el actor se mostró feliz de volver al programa matutino.

La reaparición del modelo generó una ola de reacciones divididas entre sus seguidores y usuarios en redes sociales: mientras algunos destacaron su cambio estético, otros expresaron comentarios críticos sobre el aspecto temporal de su rostro durante esta etapa postoperatoria.

Nicola Porcella muestra cómo luce su nueva nariz en redes.
Nicola Porcella muestra cómo luce su nueva nariz en redes. / Instagram: nicolaporcella12

A pesar de los comentarios críticos hacia su rostro, Nicola Porcella no ha emitido una postura oficial ni un comunicado directo para responder de forma específica a las burlas surgidas en redes sociales sobre el aspecto de su nueva nariz. Sin embargo; pidió tiempo para que los tejidos se desinflamen y el procedimiento quirúrgico tome su forma definitiva.

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