Ejidatarios de Maxcanú van por la destitución del comisario; acusan presuntas irregularidades

Socios ejidales de este municipio se encuentran recabando firmas para la destitución del actual comisario Carlos Ucán Conrado, así como de su directiva, a quienes señalaron por diversas irregularidades cometidas durante su gestión, como la venta de terrenos sin información previa y el destino de los recursos de la empresa Mayakán y la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Los inconformes también pidieron la remoción del secretario Pedro Pérez, así como de Idelfonso Gutiérrez Ceh, Alberto Novelo y Gilberto Colli Hu, al considerar que existen irregularidades en la administración del núcleo ejidal.

El pasado viernes, el grupo inició una nueva protesta y conformó una comitiva para representar a los socios inconformes y llevar el proceso de remoción ante las instancias legales correspondientes.

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El grupo quedó encabezado por Enrique Canul Urbina y Luis López Abarca, quienes tendrán a su cargo dar seguimiento al procedimiento para solicitar la remoción de la actual directiva ejidal.

Como parte de estas acciones, los inconformes se reunieron frente al local del Comisariado Ejidal, ubicado en el parque principal, donde comenzaron a recabar firmas de los socios con derechos ejidales.

De acuerdo con los datos proporcionados, el padrón está integrado por 2 mil 242 ejidatarios y el núcleo cuenta con una extensión aproximada de 32 mil hectáreas.

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El objetivo es reunir el mayor número posible de firmas para respaldar la solicitud de remoción.

Los inconformes señalaron que, durante el tiempo que lleva la actual administración, ha prevalecido la falta de información hacia los socios, además de presuntos abusos de autoridad y la venta de terrenos ejidales sin información oficial.

También cuestionaron el manejo de recursos provenientes de la empresa Mayakán y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), por cantidades millonarias que, aseguraron, no han sido informadas de manera clara a los integrantes del ejido.