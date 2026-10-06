Clima en Yucatán 7 de octubre: Potencial Ciclón Isaías dejará lluvias fuertes desde este miércoles

Durante este miércoles 7 de octubre, debido al potencial Ciclón Tropical Isaías en el Golfo de México, favorecerá con la probabilidad de lluvias fuertes en Yucatán, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que circula en el Golfo de México un disturbio tropical que favorecerá con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Yucatán y el resto de la Península.

La Coordinación de Protección Civil (Procivy) indicó que independientemente de su desarrollo y evolución, entre el miércoles 07 y sábado 10 de octubre, se incrementará el oleaje mar adentro y cercano a la costa; así como el potencial de lluvia de diversa intensidad sobre el estado de Yucatán.

⚠️☂️#CondicionesMeteorológicasAdversas ¡Toma en cuenta este #AvisoEspecial! En los estados del oriente, sur y sureste de #México se prevén #Lluvias fuertes en los próximos días, sobre todo en #Guerrero y #Oaxaca. Sigue nuestros pronósticos del tiempo y atiende las recomendaciones de #ProtecciónCivil. — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 6, 2026

Además, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos de componente variable en el territorio yucateco de 10 a 20 km/h, con posibles rachas mayores a 35 km/h.

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En Mérida, la temperatura máxima rondará los 35° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 24° al amanecer. Las primeras horas podrían sentirse ligeramente frescas, aunque por la noche continuará el ambiente cálido.

En Progreso, se esperan temperaturas de entre 24 y 35° , con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se pronostican valores de entre 23 y 35° , mientras que en Tizimín las temperaturas oscilarán entre 24 y 33°.

Te compartimos el #Pronóstico a 4 días para Cancún, #QuintanaRoo; Tuxtla Gutiérrez, #Chiapas; Campeche, #Campeche y Mérida, #Yucatán https://t.co/YehSuyQV8D — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 6, 2026

En Valladolid, el termómetro se ubicará entre 23 y 36°, además de que existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores.

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Ante las condiciones previstas, Procivy recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas ante posibles encharcamientos, inundaciones, reducción de visibilidad y rachas de viento.

Las autoridades también pidieron evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejados de cables que hayan caído y conducir con extrema precaución durante las precipitaciones, especialmente en momentos de baja visibilidad.

La recomendación es permanecer atentos a la evolución del pronóstico, ya que las lluvias podrían desplazarse gradualmente por diferentes regiones de Yucatán durante la jornada.