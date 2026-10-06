La multa que podrías recibir por conducir sin licencia en Yucatán

Manejar un automóvil o motocicleta sin contar con una licencia vigente puede convertirse en un problema para los conductores en Yucatán.

La normativa estatal establece que quienes circulan por las calles y carreteras deben contar con la documentación correspondiente para conducir y cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades de tránsito.

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La sanción depende del tipo de infracción y se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo que el monto puede cambiar cada año. Aquí te explicamos cuánto se paga y qué ocurre si la licencia está vencida.

¿Cuánto se paga de multa por conducir sin licencia en Yucatán?

El Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán contempla como infracción conducir un vehículo sin el permiso o la licencia vigente correspondiente.

Esta falta se sanciona con una multa de 9 a 12 UMA. Para 2026, la UMA diaria tiene un valor de 117.31 pesos, por lo que la multa por conducir sin licencia puede quedar dentro de entre $1,055.79 hasta los $1,407.72 pesos.

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¿Qué pasa si tengo licencia pero está vencida?

Tener una licencia que ya perdió su vigencia tampoco permite conducir legalmente. El reglamento contempla de manera específica la infracción por manejar con la licencia vencida, la cual también puede ser sancionada con 9 a 12 UMA.

Por eso, antes de conducir en Mérida o cualquier otro municipio de Yucatán, es importante verificar que la licencia se encuentre vigente.