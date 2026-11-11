Clima en Yucatán 12 de noviembre: Vaguada dejará cielo nublado y posibles lluvias este jueves

Durante este jueves 12 de noviembre se prevé que se mantengan las condiciones de cielo medio nublado a nublado con probables chubascos en Yucatán.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que debido al establecimiento de una vaguada en superficie, en combinación con el calentamiento diurno y campos divergentes en altura, propiciarán condiciones de intervalos de chubascos con tormentas en Yucatán.

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Además, se prevé ambiente caluroso durante el día y cálido al amanecer, mientras que el Frente Frío No.5 ingresará al noroeste del golfo de México, avanzando rápidamente hacia la Península, afectando durante el fin de semana.

Para mañana se prevén #Lluvias intensas en regiones de #Veracruz, #Puebla y #Oaxaca, así como #Viento de componente norte con rachas de hasta 70 km/h en las costas de #Tamaulipas y Veracruz, así como en el istmo y #GolfoDeTehuantepec. Detalles en https://t.co/9TaD34fWfC https://t.co/48Pjtjdod7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 11, 2026

Mientras tanto, en Mérida, durante este jueves se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 23° C al amanecer, mientras que por la tarde el termómetro podría alcanzar los 31° C.

Mientras tanto, en Progreso, las temperaturas oscilarán entre los 23 y 29° C; en Tekax, entre 22 y 30° C, y en Tizimín, entre 23 y 30° C.

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Por su parte, Valladolid registraría una mínima de 23° C y una máxima de 31° C, con posibilidad de lluvias y actividad eléctrica en algunos sectores.

Ante estas condiciones, la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) recomendó a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y tomar precauciones ante los cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en las zonas donde se esperan precipitaciones y actividad eléctrica.