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Clima en Yucatán 12 de noviembre: Vaguada dejará cielo nublado y posibles lluvias este jueves

Una vaguada en superficie causará probables chubascos mientras se aproxima el Frente Frío 5 a Yucatán.

Por Redacción Por Esto!

11 de nov de 2026

1 min

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Se recomienda tomar precauciones ante las probables lluvias
Se recomienda tomar precauciones ante las probables lluvias / Por Esto!

Durante este jueves 12 de noviembre se prevé que se mantengan las condiciones de cielo medio nublado a nublado con probables chubascos en Yucatán.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que debido al establecimiento de una vaguada en superficie, en combinación con el calentamiento diurno y campos divergentes en altura, propiciarán condiciones de intervalos de chubascos con tormentas en Yucatán.

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Además, se prevé ambiente caluroso durante el día y cálido al amanecer, mientras que el Frente Frío No.5 ingresará al noroeste del golfo de México, avanzando rápidamente hacia la Península, afectando durante el fin de semana.

Mientras tanto, en Mérida, durante este jueves se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 23° C al amanecer, mientras que por la tarde el termómetro podría alcanzar los 31° C.

Mientras tanto, en Progreso, las temperaturas oscilarán entre los 23 y 29° C; en Tekax, entre 22 y 30° C, y en Tizimín, entre 23 y 30° C.

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Por su parte, Valladolid registraría una mínima de 23° C y una máxima de 31° C, con posibilidad de lluvias y actividad eléctrica en algunos sectores.

Ante estas condiciones, la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) recomendó a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y tomar precauciones ante los cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en las zonas donde se esperan precipitaciones y actividad eléctrica.

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