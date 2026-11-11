Defensa de Vadhir Derbez explica la razón por la que el actor no comparecerá ante la Fiscalía

En recientes declaraciones brindadas a medios de comunicación, Enrique González Casanova, abogado de Vadhir Derbez, detalló los motivos jurídicos por los cuales el actor y cantante no acudirá a una audiencia inicial ni se presentará ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

La postura legal surge luego de que la institución de justicia capitalina informara sobre los avances en una carpeta de investigación iniciada por presunto abuso sexual en contra del hijo de Eugenio Derbez y refiriera diversos intentos de notificación que fueron dirigidos al artista.

Noticia Destacada Abogados de Vadhir Derbez rechazan que el actor se encuentre prófugo y denuncian extorsión

¿Por qué Vadhir Derbez no comparecerá ante la FGJCDMX?

En una entrevista para el programa De Primera Mano, el abogado del actor explicó que Vadhir obtuvo un amparo, que anuló la pretensión punitiva ministerial en dicha etapa, el equipo legal sostiene que la situación legal actual no corresponde a una medida cautelar o suspensión temporal.

De acuerdo con la representación técnica de la defensa, Vadhir Derbez obtuvo una sentencia de amparo indirecto concedida por un juez federal de distrito que analizó el fondo de la orden de aprehensión librada en su contra. La resolución judicial concluyó que dicho mandato de captura violaba las garantías procesales e inconstitucionales del actor.

Noticia Destacada ¿José Eduardo Derbez involucrado en el caso de Vadhir? Esto dijo el actor tras caso de violación

González Casanova señaló que, si Derbez comparece a una audiencia inicial sin que dicho recurso de alzada quede resuelto de forma definitiva, se generaría un cambio de situación jurídica que dejaría sin materia el juicio de garantías y privaría al actor de los efectos protectores alcanzados en la primera instancia federal.

La defensa también rechazó las versiones que señalan a Derbez como prófugo o en evasión de la justicia. Argumentaron que las autoridades han realizado búsquedas e intentos de notificación en domicilios pertenecientes a familiares, conocidos e incluso en un despacho jurídico en la Ciudad de México, pese a que el actor no reside en dicha entidad.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal